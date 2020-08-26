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農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

【高教新實驗／下】台大教授若能1個打1000個 「生師比一體適用已落伍」

基富通平台客戶突破14萬 獲頒金管會公平待客優良券商

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

基富通平台客戶人數已突破14萬，穩居國內最大線上基金交易平台龍頭。基富通力推普惠金融，獲頒金管會「公平待客原則評核」優良證券商獎項。

基富通總經理黃致淵表示，基富通開台近四年，以提供基金投資人更優惠、透明的價格、方便好用的基金平台為目標，成立以來不斷推動定期定額、長期紀律投資等正確理財觀念的教育宣導活動。

黃致淵指出，基富通三年多來陸續與集保結算所、投信投顧公會、證基會等單位推出基金投資模擬競賽、以退休準備投資為目的的好享退專案，都是希望透過長期教育宣導，將正確的基金投資觀念傳達給更多投資人。

黃致淵說，好享退專案去年成功引起民眾對退休準備的關注，獲得超過4萬民眾參與，凸顯國人對退休準備投資的需求強勁。為了讓更多人能透過參與好享退及早啟動退休準備，專案九檔專為退休準備成立的P級別基金已於日前重新開放申購。

好享退專案提供免申購手續費、低經理費等優惠費用率，希望提升民眾參與的意願，也能透過專案定期定額投資的方式養成正確的投資習慣。專案將於基富通平台上開放申購至10月31日。

退休 證券商

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