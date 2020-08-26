玉山銀行理專盜領案 金管會9月開鍘

玉山銀行今年七月傳出不肖理專挪用客戶資金，涉案資金甚至高達一億元，金管會主委黃天牧今表示，已請玉山銀行陳述意見中，預計9月會處理。

今年7月3日，玉山銀行高雄鳳山分行爆發一名不肖理專，疑似因投資失利，違法挪用客戶資金，涉案金額達上億元。銀行局局長莊琇媛當時指出，主要是該名理專被輪調到他行後，原本的客戶發現帳戶有異常，主動向玉山銀檢舉，整起案件才爆發。

因為這起案件爆發時間點是在今年六月理專十誡上路之後，玉山銀行有沒有按照理專十誡的要求去落實，將會是裁罰的考量因素之一，之前金管會已宣示再發生理專監守自盜案絕對重罰，這張罰單恐不輕。

世新大學財務金融學系副教授郭迺鋒指出，根據調查，過去兩年內曾經將兩項以上重要敏感物品交給理專保管的達2.99%，而這裡所指的重要敏感物品，包含已簽名或用印的空白單據、存摺、印章、密碼。

黃天牧今出席「財富管理銀行證券評鑑頒獎典禮」，他會後受訪表示，這問題從以前就存在，金管會也一直呼籲客戶跟銀行都不要有這種事情發生，金管會今年上路的「理專十誡」上其實也對這部分有著墨，現在銀行内稽部門會定期去了解理專是否還有這樣的行為，部分銀行也有透過影片宣導客戶，不要把個人印鑑資料交給理專，還是要多對客戶做宣導。

但今年仍然發生玉山銀行理專盜領案，「理專十誡」是否有效？黃天牧表示，當時也是因為有一連串弊案，所以才訂了理專十誡，重點應該在執行，要靠金檢跟銀行內控部門，去確保每家銀行、每家分行都有落實理專十誡，法規不必多，重點是在執行，理專十誡目前執行沒有太久，應該觀察現在這樣的十誡能不能確保確實執行。

黃天牧強調，銀行的行為跟文化是有關係的，整個銀行生態跟以前不太一樣，上行下效、風行草偃，什麼樣的文化就會產生什麼樣的行為，當然文化不是立竿見影、一促而成，而是需要時間累積，各銀行永續經營需要好的文化去奠基，而誠信經營就是好的文化。