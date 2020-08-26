玉山銀理專二度監守自盜 黃天牧：裁罰案9月會有結果

近年來銀行理專監守自盜頻傳，尤其玉山銀行一年爆發二案，其中潘性女理專更挪用17個客戶高逾上億元款項，金管會主委黃天牧證實，目前正請公司陳述意見中，最快9月懲罰案會有結果，是否因累犯而加重懲處？黃天牧說，還是要看公司的陳述意見再來判斷。

玉山銀行7月爆發鳳山分行40歲潘姓女理專涉嫌利用客戶委託申購基金或代為匯款時，取得存摺、印鑑、金融卡及提款密碼，挪用17名客戶款項填補自身債務，金額高達1億985萬元，時間長達1年，有客戶發現帳戶款項短少，向分行反映，玉山銀行總行一查才發現潘女將客戶存款轉帳或匯款至她名下，主動向金管會申報，7月底潘女也投案，此今年2月金管會也抓到玉山銀與永豐銀理專弊案。根據銀行局的資料，近七年來共開罰20起理專監守自盜案，平均一年有2~3件。當時的金管會主委顧立雄宣示，未來不只加重罰到最重1,200萬元，更要總經理出來負責。

雖然銀行監守自盜案例頻傳，但某周刊今（26）日最新發表民眾財富管理行為調查，卻發現過去2~3年內仍有2.5~3%民眾會把至少兩項以上的敏感物品（例如存摺、印章、已簽名用印的空白單據、密碼等）交給銀行理專，黃天牧說，銀行內稽部門會定期去了解理專還有沒有這樣的行為，此外有的銀行會用電郵通知客戶，不要把自己的印鑑等敏感物品交給理專，必需從銀行內部端都有做處理，金融交易的宣導要更強化，對外也要多宣導讓民眾知道。

至於被問到針對理專十誡內容，金管會是否還需要精進或強化？黃天牧說，當時因為有一連串理專弊案，因此去年在顧立雄主委任內才訂了理專十誡，重點是在執行，後續再視執行結果，要確保每家銀行是否落實，這部份要靠各家銀行內控部份與檢查去處理，他認為法規不必多，重點在於執行，十誡是金管會過去訂的政策，也沒有執行太久，應該重點在關察它是否能夠確實被執行。

黃天牧也再度強調，銀行行為跟文化有關，如今銀行生態跟以前已經不同，讓銀行負責人了解上行下效、風行草偃，什麼文化展現什麼樣的行為，當然文化不是立竿見影一蹴而成，需要時間累積，一家銀行的永續經營需要好多文化去奠基，好的文化即是誠信經營。