快訊

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

旅行社出入團禁令再延長 這次「無期限」

財富管理評鑑出爐 上海商銀奪最佳客戶信任獎第一名

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
上海商業儲蓄銀行榮獲今周刊評鑑「最佳客戶信任獎」，由金管會主委黃天牧（左）頒獎，該行總經理陳善忠（右）代表領獎。上海商銀／提供
上海商業儲蓄銀行榮獲今周刊評鑑「最佳客戶信任獎」，由金管會主委黃天牧（左）頒獎，該行總經理陳善忠（右）代表領獎。上海商銀／提供

由今周刊主辦的2020年「第14屆財富管理銀行暨證券評鑑」，上海商業儲蓄銀行（5876）榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及最佳理專團隊、最佳財富管理形象、最佳風控、最佳商品等多項大獎，由金管會黃天牧主委頒獎，該行總經理陳善忠代表領獎。

上海商銀表示，向來秉持「處處為您著想」的服務理念，每位員工並視為責任與使命，遵循金管會公平待客九大原則，服務客戶必須從起點開始，首要理解客戶需求，做好KYC與KYP，細心檢視及擬訂財務規劃，以利達成客戶的理財目標。該行自財富管理部門成立以來，針對不同客戶提供量身訂作的理財規劃，「把客戶擺在第一順位」的使命感，讓「溫心、輕鬆、尊重」成為客戶對上海商銀最佳印象，並當成累積財富的最佳夥伴。

上海商銀延續百年老店穩健踏實的經營風格，在陳善忠總經理掌舵下研發創新的金融商品，帶給客戶更多樣化且質量兼顧的投資理財服務，並在執行副總林志宏的主持下，透過專屬的投資研究及優異的產品諮詢團隊，於波動劇烈的市場環境中，也能為客戶整理出獨具慧眼的產品策略，維持穩定獲利，在今年新冠肺炎疫情造成市場大跌之際，上海商銀財富管理陸續對客戶推出的「金三角策略」，以及近期的「一條龍策略」等，再再使得客戶的理財成果豐碩，大獲好評。

本次上海商銀財富管理獲得多項大獎，足證上海商銀優異之風險控管理能力，以及有效提升客戶理財效益的專業能力，深受客戶信賴，該行也將持續努力協助客戶達成「財富安全」、「財富成長」與「財富傳承」的目標，與客戶共同創造雙贏。

上海商銀 財富管理 金管會

延伸閱讀

網熱議「今日康友明日街友」 黃天牧盼別把康友案視為KY公司問題

金融三業獲利衰退 黃天牧：下半年三因素還有機會努力

舒伯特的野玫瑰為何膾炙人口？黃天牧如是說

黃天牧：對家人最好關愛是買張適合保單

相關新聞

玉山銀理專二度監守自盜 黃天牧：裁罰案9月會有結果

近年來銀行理專監守自盜頻傳，尤其玉山銀行一年爆發二案，其中潘性女理專更挪用17個客戶高逾上億元款項，金管會主委黃天牧證實...

玉山銀行理專盜領案 金管會9月開鍘

玉山銀行今年七月傳出不肖理專挪用客戶資金，涉案資金甚至高達一億元，金管會主委黃天牧今表示，已請玉山銀行陳述意見中，預計9...

那斯達克再創高 投信：類股輪動仍有向上機會

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續燒、美中持續於南海、科技與金融上較勁，然而，資金浪潮下那斯達克及標普50...

獨家贊助米其林 國泰世華銀行卡友專屬加碼優惠

隨著《台北台中米其林指南2020》邁入第三屆，今年米其林首度將台中納入評鑑名單，作為米其林獨家官方金融合作夥伴的國泰金控...

籌退休金 國壽今推首款連結新台幣月撥回類全委帳戶

新冠肺炎席捲全球，為市場注入不確定性，在此同時台灣以超前部署方式控制住疫情，台股亦出現戰略投資價值，為讓民眾在低利波動環...

桂先農：壽險保費結構調整 符合國際趨勢

保發中心董事長桂先農今（26）日上午在壽險公會會員大會致詞指出，我國壽險業最近的保費收入結構調整，是符合國際趨勢的正向調...

舒伯特的野玫瑰為何膾炙人口？黃天牧如是說

壽險公會會員大會今（26）日上午在公會的「舒伯特廳」舉行，金管會主委黃天牧致詞時，特地用這位奧地利古典樂名家的名曲「野玫...

金融三業上半年賺3376億元 唯獨銀行業年減逾1成

金管會最新統計，今年上半年金融三業（銀行、保險、證期投信）合計稅前盈餘為新台幣3376.6億元，年減2.4%。其中，銀行...

黃天牧：對家人最好關愛是買張適合保單

金管會主委黃天牧今（26）日上午引用美國前總統羅斯福的話指出，怎麼對父母親、配偶或子女展現關愛，買一張適合的保單，不論壽...

新台幣早盤升值1.44角 觸及29.353元

新台幣今（26）日以29.51兌1美元開盤，較昨天收盤價升0.3分。第一盤最低成交價29.353， 較昨天收盤價升值1....

持股信託 中鋼人退休領370萬

高齡化社會來臨，國人退休金卻普遍不足，員工福利信託補足退休金缺口的最佳方案之一。信託公會統計，截至去年底，共有四三八家公...

上市櫃個別董監薪酬 擬全都露

打肥貓，金管會將再度擴大揭露上市櫃公司個別董監薪酬範圍，並鼓勵上市櫃公司設置提名委員會，討論接班人選或董事更換人選等，為...

熱門新聞

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

透露藍營大老曾問台經濟現況 謝金河：比你想像中還要好

持股信託 中鋼人退休領370萬

廣達 傳獲特斯拉大單

公司治理3.0 上市櫃年報須提前公告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。