財富管理評鑑出爐 上海商銀奪最佳客戶信任獎第一名

由今周刊主辦的2020年「第14屆財富管理銀行暨證券評鑑」，上海商業儲蓄銀行（5876）榮獲「最佳客戶信任獎」第一名及最佳理專團隊、最佳財富管理形象、最佳風控、最佳商品等多項大獎，由金管會黃天牧主委頒獎，該行總經理陳善忠代表領獎。

上海商銀表示，向來秉持「處處為您著想」的服務理念，每位員工並視為責任與使命，遵循金管會公平待客九大原則，服務客戶必須從起點開始，首要理解客戶需求，做好KYC與KYP，細心檢視及擬訂財務規劃，以利達成客戶的理財目標。該行自財富管理部門成立以來，針對不同客戶提供量身訂作的理財規劃，「把客戶擺在第一順位」的使命感，讓「溫心、輕鬆、尊重」成為客戶對上海商銀最佳印象，並當成累積財富的最佳夥伴。

上海商銀延續百年老店穩健踏實的經營風格，在陳善忠總經理掌舵下研發創新的金融商品，帶給客戶更多樣化且質量兼顧的投資理財服務，並在執行副總林志宏的主持下，透過專屬的投資研究及優異的產品諮詢團隊，於波動劇烈的市場環境中，也能為客戶整理出獨具慧眼的產品策略，維持穩定獲利，在今年新冠肺炎疫情造成市場大跌之際，上海商銀財富管理陸續對客戶推出的「金三角策略」，以及近期的「一條龍策略」等，再再使得客戶的理財成果豐碩，大獲好評。

本次上海商銀財富管理獲得多項大獎，足證上海商銀優異之風險控管理能力，以及有效提升客戶理財效益的專業能力，深受客戶信賴，該行也將持續努力協助客戶達成「財富安全」、「財富成長」與「財富傳承」的目標，與客戶共同創造雙贏。