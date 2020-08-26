金融三業獲利衰退 黃天牧：下半年三因素還有機會努力

金管會最新公布上半年金融三業稅前獲利共近3,377億元，比去年同期微幅衰退近2.5％，主要因為銀行衰退12%、證券衰退近5%，只有壽險業成長近19%。金管會主委黃天牧今（26）日下午參加一場頒獎典禮後受訪表示，上半年主要受疫情影響，但下半年有三個因素影響，還有機會可努力。

金融三業整體獲利出爐，其中銀行業衰退最大，上半年稅前僅賺1,932億元，比2019年上半年衰退11.9％，銀行局副局長黃光熙表示，主要還是受整體經濟環境與新冠肺炎影響，資本市場巨幅震盪，銀行投資資本利得或評價損益比去年同期減少。另外即有銀行授信出現逾放，如新加坡、日本、菲律賓據點上半年表現都不佳；三就是降息造成利息收入減少。

今天被問到金融業三業獲利衰退問題，黃天牧回答，應該是因為新冠疫情關係，商業活動的減少，不過台灣受影響算小的，且每個業別受影響不同，金管會還會再觀察，他也強調，雖然獲利有變化，但清償能力上還是很健全，請大家放心。

2019年金融三業稅前盈餘2019年創下6,341億元史上最高紀錄，被問到今年全年獲利是否可能無法突破？黃天牧回答，下半年還有機會可以去努力，尤其今年變化較多，但包括美中貿易戰談判有進展、疫苗研發有進步，這些都可能會讓國際環境往更好方向發展，當然也要看美國聯準會對未來經濟成長的預估，這些外界變化因素太多，很難預估銀行等金融機構的全年度獲利會如何，但是黃天牧強調，獲利只是判斷銀行獲利健全度的因素之一，監理機關對清償能力與韌性及客戶服務也非常重視。

除了銀行外，台股指數頻飆新高，但是證券業獲利卻不如預期，上半年稅前獲利近185.8億元，衰退4.9％，投信業獲利同比成長17％以上，上半年稅前賺逾49億元，期貨業上半年稅前亦獲利逾29億元，同比成長28％。整體合計證券投信期貨業上半年稅前獲利264.39億元，僅比去年同期微幅成長1.59％，證期局副局長蔡麗玲表示，證券商經紀業務上半年是賺錢，但自營業務有一家券商虧損，造成整體獲利無法成長。據了解，主要是因為華南永昌證券首季因權證交易避險不及，首季稅前就大虧46億元，累計上半年稅前虧損42.46億元。

壽險業則表現最亮眼，光上半年稅前大賺1,101億元，年成長18.8％，保險局副局長張玉煇表示，主要就是資本市場行情佳，壽險業實現股債資本利得的金額，高於去年同期。亦即壽險業上半年獲利了結，先將未實現利益「落袋為安」。產險業則因為賠款增加等因素，上半年稅前獲利79億元，比去年同期小幅衰退3.7％，但因為獲利金額差異不大，整體保險業上半年稅前獲利仍是成長16.9％，是銀保證三業中獲利成長最大者。