星展銀：每次金價上漲 黃金礦業指數表現更優

星展銀今（26）日提出投資總監觀點，押寶淘金金礦公司可望受惠金價上漲的槓桿效果。星展銀認為，量化寬鬆、弱勢美元、低利率以及全球不確定性上升的環境下，今年剩餘時間內金價仍將走揚，金礦公司受惠金價上漲；隨著金價從1,400美元升至2,000美元，自由現金流量將是原本的三倍，且評價面仍然偏低近年來金礦公司資產負債表已改善，預期金礦公司表現將優於金價表現。

觀望目前金價，星展銀指出看好金價將在未來12個月升至每盎司2000美元，原因有二。

第一，黃金作為替代貨幣提升了吸引力。對全球財政刺激和量化寬鬆（QE）規模的擔憂繼續使投資人懷疑法定貨幣的可信度。由於中央銀行和投資人尋找避風港，黃金扮演替代性貨幣將占顯著份量。

第二，美元的走弱，金價在升至每盎司2,000美元以上的歷史新高後，近期呈現回檔整理。寬鬆的貨幣政策、負實際利率以及投資人需求上升，將支撐金價未來12個月升至每盎司2,000美元以上。

星展銀此次押寶黃金礦商，認為黃金礦業公司扮演槓桿角色，金價上漲將提升其獲利，產量增加也提升其利潤率。

今年以來，黃金平均價格為1,695美元，而去年的平均價格為1,393美元，這意味著礦商的利潤率將大幅增長。根據VanEck的計算，當黃金價格從1,400美元上升至2,000美元時，自由現金流量可能會目前水平增加三倍。

該產業的自由產現金流量（FCF）收益率現在接近歷史最高水平。 即使金價上漲，自由現金流仍有進一步上升的空間。因此，隨著自由現金流量的增加，股票價格具有上漲的槓桿效果，但評偵面仍具吸引力。

由於有史以來最嚴重的全球衰退，在經濟和公司利潤萎縮之際，該行業成為獲利企業但評價面卻被低估的產業之一。

穩定的生產成本有助於利潤率擴張。隨著現金成本平均在每盎司800美元至1,000美元左右並保持穩定；黃金價格和需求的上升，金礦公司應該變得更有利可圖。

基本上，金礦公司的資產負債表比以前更健全，因其持續執行改善，更有紀律的來解決過去的錯誤。特別是針對中型和小型礦商，他們的平均債務比率在過去幾年來有所改善。

金礦公司表現將優於金價表現。金礦公司的另一個優勢是，其股價漲幅通常超越金價的漲幅，且金礦公司會支付股息。未獲授權投資大宗商品的股票基金經理人會透過投資金礦公司來參與黃金的漲勢。據報導，股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司（Berkshire Hathaway Inc）在今年第二季度將Barrick Gold Corporation納入了其投資組合。

今年以來，紐約證交所Arca黃金礦業指數（GDM）上漲了37％，表現優於金價的28％漲幅。的確，作為槓桿交易，當每次金價上漲時，黃金礦業指數表現都優於金價。