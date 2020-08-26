獨家贊助米其林 國泰世華銀行卡友專屬加碼優惠

隨著《台北台中米其林指南2020》邁入第三屆，今年米其林首度將台中納入評鑑名單，作為米其林獨家官方金融合作夥伴的國泰金控，同步推出卡友專屬加碼優惠，即日起，透過「國泰優惠APP」餐廳預付功能消費並刷國泰世華信用卡，每月限量加碼10％回饋。

同時，攜手外送平台Uber Eats、foodpanda、FunNow、EZTABLE、inline，推出會員使用國泰世華銀行信用卡消費即享有眾多優惠，輕鬆享受舌尖上的美妙人生，邀請全卡友遨遊米其林星級餐廳。

國泰優惠APP「小樹生活」匯集多家美食旅遊服務，提供「餐廳預約／預付」以及「生活享樂」的便利功能，從餐廳訂位、刷卡預付到訂單查詢一站搞定。

搭配今年正式推出的「小樹點」，每1點小樹點價值等同於1元新台幣，可兌換商品、購物、停車折抵等超多好康，也能夠與國泰世華紅利點數合併使用，整合既有紅利點數與使用場景，提供國泰金控集團客戶一致的數位點數體驗，讓回饋更直接、更有感。

活動一：8月26日-9月31日 預訂米其林指南推薦餐廳，即送小樹點88點，活動期間透過國泰優惠APP「生活享樂」（FunNow）服務預訂指定餐廳，即送88點小樹點（限量888名）。

活動二：即日起-8月31日預約餐廳加碼抽小樹點88點。活動期間透過國泰優惠APP「餐廳預約」（inline）服務預約餐廳，即可抽88點小樹點（限量888名）。

活動三：EZTABLE每月限量加碼10%回饋

凡透過國泰優惠APP「餐廳預付」（EZTABLE）服務消費，每月限量加碼回饋10％EZCASH（每月數量有限）。

此外，即日起至12月31日止，國泰世華卡友於指定餐廳刷卡消費，也能享有多樣化餐飲優惠，品嚐星級美味。

頂級卡友持世界卡、亞洲萬里通世界卡、costco無限卡及長榮極致無限卡之貴賓，前往獲米其林一星的文華東方酒店「雅閣中餐廳」，獲米其林推薦的「N°168 PRIME牛排館(本館)、美福大飯店「米香台菜」等全台指定知名星級飯店用餐，最高可享優惠75折。

全卡友持國泰世華信用卡，可享全台多家連鎖咖啡店飲品第2杯半價起，知名餐廳8折起優惠。

防疫期間不想人擠人，想在家裡輕鬆享用星級美食？即日起至12月31日止，凡首次申辦美食外送平台Uber Eats與foodpanda會員，並綁定國泰世華卡消費滿額，結帳時輸入Uber Eats指定優惠序號「cathay200」或輸入foodpanda優惠序號「PSCUB2020」，就能立即享有100元的現折優惠，不論是鼎泰豐小籠包、添好運港式點心、了凡油雞飯等米其林推薦餐廳餐點，美味通通都能直送到饕客家中。