籌退休金 國壽今推首款連結新台幣月撥回類全委帳戶

新冠肺炎席捲全球，為市場注入不確定性，在此同時台灣以超前部署方式控制住疫情，台股亦出現戰略投資價值，為讓民眾在低利波動環境下，聰明累積退休金，國壽推出首款連結新台幣類全委帳戶的「月享鑫利」系列投資型保險商品，並與國泰投信強強聯手合作，最低僅需30萬元保險費就可享有法人級的專業投資團隊服務，靈活抓住後疫情時代投資獲利機會。

退休金議題一直是大多數上班族的煩惱，根據2018年的一項「上班族退休準備指數」調查報告，民眾主要面臨兩大難處，即不知道如何準備、信心不足。針對此問題，國壽建議，不妨考慮透過專家配置資產，不僅能抓住股市上漲機會也能透過資產配置降低投資風險，其中國泰人壽亦觀察到現行情勢下台股的投資機會，推出首款連結新台幣類全委帳戶的「月享鑫利」系列投資型保險商品。

投保「月享鑫利」系列商品，最低僅需30萬保險費就可享有法人級的專業投資團隊服務，藉由專業經理團隊時刻關注市場脈動、動態調整參與台股和全球股債的比例，聚焦後疫情時代產業趨勢，靈活抓住市場投資獲利機會，以台幣類全委帳戶投資台股基金，相對於投資非台幣的境外子基金亦可減少匯率風險。

據國泰投信實證研究結果顯示，本類全委帳戶優質多元資產配置，長期報酬優於股市，且波動低於股市，其中可適度加碼臺灣科技股，適度參與5G、半導體等產業成長趨勢，並藉投信獨家研發的股債相對配置模型，動態調整股債配置比例，掌握全球多元資產輪動機會，精選優質及前瞻主題投資，深化美國投資機遇並著重臺灣及中國股市之長線投資機會，最後搭配波動度控管策略，嚴控下檔風險並避免帳戶淨值大幅波動，幫您看緊您的荷包。

此外，國泰人壽「月享鑫利」系列商品自第一保單週年日起即提供加值給付，有效增加帳戶單位數，並適度彌補扣取費用造成之單位數下降狀況，讓保戶長期持有更有利；此外，該系列商品有設計月撥回機制，搭配加值給付，提供更為穩定的月現金流。

最後，商品解約費用控管時間短，給予保戶更多自由運用資金。國泰人壽「月享鑫利」系列商品僅首年收取解約費用，相對其他較長解約費用控管的商品更方便保戶彈性運用資金，降低財務規劃改變所付出的成本，也較容易因應生活中需要資金的緊急情況。