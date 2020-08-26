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元富翻轉學堂回歸實體講座 掌握後疫情時代投資趨勢

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

元富證券翻轉學堂」投資講座，上半年因應新冠疫情影響，改採YouTube線上直播模式，隨著國內疫情有效控制，為讓投資人更直接了解投資趨勢與講師互動，目前已陸續回歸實體講座，地點在新光摩天大樓16樓，講座採完全免費制，元富證券歡迎民眾至元富證券官網查詢相關資訊並踴躍報名。

展望台股下半年，仍可能受到疫情及全球景氣不確定性影響，9月份「元富證券翻轉學堂」邀請到投資專家施昇輝、孫慶龍、溫首盛，帶領投資人不管是透過ETF或股票，以穩健紮實的方式抓對時機，提前布局2020下半年。

9月10日邀請樂活大叔施昇輝傳授「2020年全新ETF七大心法」，揭露的ETF操作技巧，把握不追明牌、不怕套牢、抓對時機的三大原則，以最佛系的投資方式成就美好人生；17日邀請財經節目知名理財專家孫慶龍，分享如何「從第2季財報分析觀察領先指標，挖掘隱形冠軍企業」，藉由正確運用財報，從中找出飆股密碼並挖掘出潛力股；24日則由財經作家溫首盛公開獨家密技，以獨創「黃綠紅海撈操作法」揭開股票的祕密，透過籌碼決定量價、量價決定Ｋ線及指標、Ｋ線及指標決定均價力量，一起掌握飆股利潤。

今年上半年，年輕人投入股市掀起一波熱潮，開戶和交易人數均大幅增加，元富證券看到投資新鮮人的理財需求，「元富證券翻轉學堂」順勢推出1分鐘精華影片，以淺顯易懂的方式濃縮每場講座重點。「元富證券翻轉學堂」投資講座下半年將持續邀請股市知名專業講師，配合台股趨勢及全球經濟脈動，為投資人解答投資理財疑難雜症。

元富 疫情 ETF

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