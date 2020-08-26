國泰證券拚數位轉型 營業員今年平均月收入逾13萬元

數位金融浪潮方興未艾，證券業者面臨科技跨界的新興挑戰，對這波數位趨勢反應靈敏的券商，早已快速的步伐超前部署。

近年來國泰證券積極進行數位轉型，透過「作業集中化」與「服務線上化」提升經營效率，同時以解決投資人的痛點為初衷，分別推出在開戶、看盤下單與售後服務等不同投資旅程的行動工具，為投資人在多元的證券理財場景打造快速、便利的數位服務，成功帶動業績快速增長，並在今年7月創下近三年新開戶十倍數成長、台股定期定額市占率衝破三成以及超過95%客戶採用電子下單的「新三高」紀錄。

國泰證券董事長莊順裕表示，數位化經營的核心在於「人」，如何運用創新的數位模式或工具滿足客戶實際需求，是券商在數位轉型過程中重要的思考項目之一。現代人手一支智慧型手機，不論是看盤研究或下單交易都是由客戶自行完成，「客戶賦能」的時代已經來臨，因此券商更有機會透過數位工具服務更多客戶，相對來說也較能在合理的利潤基礎下，選擇讓利回饋客戶，創造企業與客戶雙贏。

以台股定期定額業務來說，國泰證券將最低申購額降至1,000元，目的就是希望能讓小資族或手頭資金有限的年輕族群也能一圓存股夢想，而目前國泰證券客戶中約有50%是來自35歲以下的年輕族群，顯示青年世代對台股定期定額確有其需求。而國泰證券在市占率不斷創高的同時，也為投資人帶來福利與希望，創造實踐普惠金融的契機。

莊順裕指出，積極推動公司數位轉型不僅是為了因應金融科技發展的大勢所趨，更重要的是希望能帶領員工站在趨勢的浪頭上，及早培養在數位時代的生存競爭力，因此持續透過各類培訓課程及提供各項資源，協助營業員轉型以創造收益來源的第二成長曲線。

莊順裕說，今年1至7月國泰證券營業員的平均月收入達13萬元，近三年成長將近100%，其中來自非台股的收益，在短短一年時間更增長超過2倍，協助營業員培養抵禦因單一市場波動對收益產生影響的免疫力，特別是今年在疫情影響下，更彰顯數位服務與營業員專業能力的雙重價值。