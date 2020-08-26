快訊

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

社會住宅運動十年：重新理解台灣社會住宅的特殊性

元富翻轉學堂回歸實體講座 掌握後疫情時代投資趨勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元富證券翻轉學堂」投資講座，上半年因應新冠疫情影響，改採YouTube線上直播模式，隨著國內疫情有效控制，為讓廣大投資人更直接了解投資趨勢與講師互動，目前已陸續回歸實體講座，地點在新光摩天大樓16樓，講座採完全免費制，歡迎民眾至元富證券官網查詢相關資訊並踴躍報名。

展望台股下半年，仍可能受到疫情及全球景氣不確定性影響，9月元富證券翻轉學堂邀請到投資專家施昇輝、孫慶龍、溫首盛，帶領投資人不管是透過ETF或股票，以穩健紮實的方式抓對時機，提前布局2020下半年。

9月10日邀請樂活大叔施昇輝傳授2020年全新ETF七大心法，揭露最夯的ETF操作技巧，把握不追明牌、不怕套牢、抓對時機的三大原則，以最佛系的投資方式成就美好人生；17日邀請財經節目知名理財專家孫慶龍，分享如何從第二季財報分析觀察領先指標，挖掘隱形冠軍企業，藉由正確運用財報，從中找出飆股密碼並挖掘出潛力股；24日則由財經作家溫首盛公開獨家密技，以獨創黃綠紅海撈操作法揭開股票的祕密，透過籌碼決定量價、量價決定Ｋ線及指標、Ｋ線及指標決定均價力量，一起掌握飆股利潤。

今年上半年，年輕人投入股市掀起一波熱潮，開戶和交易人數均大幅增加，元富證券翻轉學堂推出1分鐘精華影片，以淺顯易懂的方式濃縮每場講座重點。元富證券翻轉學堂投資講座下半年將持續邀請股市知名專業講師，配合台股趨勢及全球經濟脈動，為投資人解答投資理財疑難雜症。

元富 疫情 ETF

延伸閱讀

最牛一輪／惠特強勢 元富04搶眼

縣府牽線台企銀撥款 彰化縣忠覺社區樂齡學堂今開張

柳營奇美與旅宿合作 奇憶學堂提供失智長輩復能訓練

施昇輝／走出舒適圈，才有新風景…不老騎士及不老水手給我們的啟示

相關新聞

公司治理3.0 上市櫃年報須提前公告

金管會昨（25）日公布最新公司治理藍圖，上市櫃公司年度財報公告時間將從目前的年度終了90天內提前到75天內，並新增公布自...

不只金錢…信託2.0 包辦食衣住行

我國總人口數今年正式呈現負成長，二○二五年邁入超高齡社會，國人依靠信託「老有所養」的重要性遽增。金管會預計八月底前提出信...

新台幣早盤升值1.44角 觸及29.353元

新台幣今（26）日以29.51兌1美元開盤，較昨天收盤價升0.3分。第一盤最低成交價29.353， 較昨天收盤價升值1....

持股信託 中鋼人退休領370萬

高齡化社會來臨，國人退休金卻普遍不足，員工福利信託補足退休金缺口的最佳方案之一。信託公會統計，截至去年底，共有四三八家公...

上市櫃個別董監薪酬 擬全都露

打肥貓，金管會將再度擴大揭露上市櫃公司個別董監薪酬範圍，並鼓勵上市櫃公司設置提名委員會，討論接班人選或董事更換人選等，為...

黃天牧：信託2.0月底推出

金管會主委黃天牧昨（25）日表示，信託不是有錢人的專利，這就是為何他想推信託2.0，因為有沒有錢都需要信託。國內信託多由...

房貸、建築融資餘額 攀峰

房市交投熱，中央銀行昨（25）日公布，7月房貸、建築融資餘額分別增至7兆6,701億元與2兆2,688億元，續創歷史新高...

國壽 上半年加碼台股770億

國泰金昨（25）日下午行第2季法人說明會，受惠金融市場回溫，金控上半年淨值7,872億元、子公司國壽前七月影響其他損益的...

國泰金談印尼踩雷…加倍賺回來

國泰金控旗下壽險子公司國壽投資印尼銀行Mayapada認列損失140億元，總經理李長庚昨（25）日下午在法說會稱此案「出...

新光金 啟動員工持股信託

世代傳承，員工優先。新光金控創辦人暨新光人壽董事長吳東進昨（25）日在愛女出掌新光金總座的交接典禮上宣布，將導入員工持股...

券商承做億元大戶財管 鬆綁

金管會將開放證券商將承作高資產客戶理財業務，金管會證期局昨（25）日公布，符合一定條件的券商可申請開辦身家逾1億元以上高...

新光金新任總座吳欣儒 穩健擺第一

1979年次、現年41歲的吳欣儒打敗玉山金控前總經理、現任玉山銀行董事長黃男州創下的紀錄，成為國內最年輕的金控總經理；新...

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

2000萬該買房還是股票？網友點出「抉擇關鍵」：風險較低

蘋果證實：新iPhone SE印度生產 緯創有喜

引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

新光金世代傳承 吳東進：將實施員工持股信託

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。