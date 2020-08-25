房市熱 7月房貸、建築貸款續創新高

房市交投熱，中央銀行今（25）日公布，7月房貸、建築融資餘額分別增至7兆6,701億元與2兆2,688億元，續創歷史新高紀錄。

央行資料顯示，象徵房市需求面的房貸餘額，7月大增562億元，增加金額為七個月新高，不過年增率並未持續上漲，而是由6月的6.59%下滑至6.54%。

房貸餘額締造歷史新高，央行官員分析，主要是7月六都買賣移轉棟數續增，除台中和台南比較基期偏高、與去年同期相較為衰退外，其餘四都，包括台北市、新北市、高雄市與桃園市，7月不論月增或年增率均持續走揚，六都合計月增19.3%、年增2.8%。

至於建商推案信心指標—建築融資，7月餘額續飆新高，月增227億元，年增率15.45%，為2011年10月以來、近九年新高。

央行官員指出，建築融資續增，主要是「近期危老、都更貸款滿多的」，另外，社會住宅也持續推案，建商若包下工程、有資金需求，必須動用銀行借款運用。

央行也觀察到，政府推動台商回台投資，帶動土地開發、倉儲、商辦等需求明顯升溫，因此，最近土建融資確實比較多、建商推案也愈來愈熱絡。

「建商若進行餘屋促銷，人事、管銷費用都會算在建築融資裡」，央行官員補充說。

央行數據顯示，象徵首購族購屋需求的青年安心成家房貸，7月餘額為6,197億元，月增僅1億元，占全體房貸的比重下滑至8.08%，為2016年5月以來、逾四年新低。

對此，央行官員指出，主要是青安貸款除了必須符合相關條件外，還設有貸款上限800萬元，而目前市面上的房貸利率水準普遍很低，青安的利率相對變得不太吸引人，又有800萬元的額度限制，在銀行積極推動房貸業務下，房貸族轉投其他銀行專案的懷抱，青安的承作量、占比自然也隨之下滑。

央行日前公布7月五大銀行新承做房貸547.53億元，創七個月新高，月增22.81億元，央行經研處副處長吳懿娟分析，主要是房市交易熱絡、六都建物買賣移轉棟數成長，以及銀行整批分戶貸款增加所致。

台灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行與第一銀行等五大銀行，7月新承做房貸利率與6月持平，均為1.359%。

央行資料顯示，新增房貸利率5月跌至1.349%，為歷史新低，6、7月反彈至1.359%。吳懿娟說，目前房貸利率表現穩定、平均利率約在1.35%~1.36%、差異不大。