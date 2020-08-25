金管會再出招抓肥貓 將擴大揭露個別董監薪酬

打肥貓，金管會將再度擴大揭露上市櫃公司個別董監薪酬範圍，並鼓勵上市櫃公司設置提名委員會，討論接班人選或董事更換人選等，為因應黑天鵝、灰犀牛等風險，也鼓勵上市櫃公司設風險管理委員會。

金管會今（25）日公布新版公司治理藍圖，為防堵績效不佳卻坐領高薪的肥貓，金管會預計2022年將再度擴大必須揭露個別董監酬金的範圍。

金管會今年初已修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，擴大須揭露個別董監事薪酬的條件，新增三大範圍，包括近三年曾虧損、非主管的員工平均年薪不到50萬元、治理評鑑排名最後20%者，就須全部揭露，讓個別董監事薪酬資訊更加透明化。

金管會證期局長張振山表示，2022年起，將再度擴大須揭露個別董監酬金的範圍，至於具體內容，證交所及櫃買中心會作檢討。

2023年也會研議是否強制要求符合一定條件的上市櫃公司，設立提名委員會，張振山表示，提名委員會主要是針對董事、董事長等更換，事先規劃思考合適人選。

除此，張振山表示，為因應黑天鵝、灰犀牛等各種風險，2023年開始希望上市櫃公司設立風險管理委員會，或由審計委員會責相關管理事項。