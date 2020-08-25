金管會終結萬年獨董 令過半數獨董連任不得逾三屆

金管會今（25）日公布最新公司治理藍圖，將提高獨董席次為不得少於三分之一，並規定，過半數獨董連任不得逾三屆，資本額100億元以上公司將率先適用。

金管會主委黃天牧今天親自主持記者會，公布公司治理3.0-永續發展藍圖」，持續深化公司治理，讓上市櫃公司的DNA符合國際規範，新藍圖共有五大主軸、39項具體措施。

包括提高獨董席次，現行規定獨董人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，未來將提高為不得少於三分之一。

2024年起，資本額100億元以上及金融保險業的上市櫃公司率先適用（可做到任期屆滿）。根據金管會資料，目前尚未達三分之一的則有66家，包括25家金融保險業及41家一般上市櫃公司。

除此，避免萬年獨董，半數以上獨董連任不得逾三屆。2024年起全體上市櫃公司適用（可做到任期屆滿），明年開始則會先納入公司治理評鑑指標，鼓勵公司先採行。

金管會目前僅有資料顯示，273家上市櫃公司有二席獨董任期超過九年。

此外，新藍圖也將提前公布上市櫃公司年度財報及增加公告自結數。

金管會證期局長張振山表示，目前由會計師簽證的年度財報公告時間是年度終了90天內，將提前到75天內，也就是從3月底提前到2月中前。

2023年起，資本額100億以上的公司率先適用，上路後再進一步研議再提前至60天內公告的可行性。

以及增加公告自結數規定，2022年起，資本額100億以上的上市櫃公司，須在年度終了75天內公告自結數；2023年擴大為20億元以上適用；2024年起全體上市櫃公司適用。

根據金管會資料，資本額100億元以上的上市櫃公司有121家，20億元以上的則有496家。

張振山說，在召開公聽會時，上市櫃公司都支持公告自結數，早點知道盈虧情況，對公司經營也有幫助，至於財報涉及會計師作業能否來得及，與會的會計師代表也認為沒有問題。