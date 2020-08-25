券商辦上億元高資產客戶財管業務 金管會：9月上旬上線

證券商與銀行競爭高資產客戶理財業務，金管會證期局今（25）日公布，符合一定條件的券商可申請開辦身家逾1億元以上高資產客戶的財管業務，初步估算符合條件的券商共10家，預計最快9月上旬即可上線接受申請。

證期局表示，可承作券商要符合四大條件，一是申請前半年資本適足率要達200％；二是淨值要達100億元以上；三是法遵上近期沒有重大裁罰案。證期局副局長蔡麗玲表示，預告修訂期間新增第四項條件，即配合政府引資攬才政策，針對淨值達70億元以上，若承諾未來3年擴增在台規模及雇佣人數，經金管會核准亦可核准。初步估算有9家券商資本額在百億元以上，目前有一家積極增資中，總計有10家可承作高資產客戶財管業務。

此外開放券商可開辦高資產客戶財管有三大業務，一是可接受高資產客戶委託買賣或將其信託財產運用、投資在境外結構型商品，但必須經金融總會審查過相同發行機構且相同商品結構，或相同商品風險等級者，券商可以自訂類型化審查規範，可免逐案送金總審查。

二是可以引進海外轉投資子公司及分支機構發行的境外結構型商品，但這必須是符合發行指數投資證券（ETN）資格的券商，且要負連帶責任或為保證機構，國內可發行ETN的券商共有九家，而有海外子公司的則有元大證、凱基證、富邦證、群益證、統一證、永豐金證、日盛證、及元富證。

三是可接受高淨值客戶委託買不限信評等級的債券，不受現行債券信評等級必須達BB級以上的限制。四是開放券商（含銀行兼營）得與高資產客戶於營業處所買賣外幣計價的結構債券。

目前券商已開辦財富管理業務的則有18家，2019年券商財管淨收益有7.51億元。目前有11家券商可做複委託業務買賣國外有價證券，今年整體上半年規模約1.7兆元，相較去年同期1.02兆元 ，成長逾66%，2019年全年規模是2.4兆元。

高資產客戶在券商跟銀行申請財管業之間有何差異？ 蔡麗玲解釋，主要在於資格跟申請程序上不同，內容都是一致。金管會此次開放主要是為擴大業者的業務範圍與利基，是業務的放寬。高資產客戶即客戶可投資淨資產或保單價值新台幣1億元以上；或客戶在券商處可投資資產淨值達3千萬元以上。