財富信託早規劃 避免年老子女爭產

「財產信託管理先規劃，不僅掌握主導權，生病、失智也不用怕起爭議！」合作金庫信託部協理張聰益指出，信託會確保人在有意識的情況下選定監護人、受利者。資誠會計師事務所資深顧問郭宗銘則提醒，完善做好繼承規畫、資產保全以及傳承安排，「可以減少爭產糾紛，富過三代。」

失智也不用擔心

退休基金協會、信託公會、台北金融研究發展基金會等25日舉辦「銀色財富管理」研討會，會中眾人指出，信託不止一種，還有「安養信託」、「員工福利信託」及「資產信託」等。合作金庫信託部協理張聰益指出，信託確保人在有意識的情況下選定監護人、受利者，即使未來心智產生變化也不用擔心引發爭議。

信託是委託人想以一筆財產照顧自己或特定人，通常為銀行的信託業者擔任受託人，與其簽立信託契約約定信託目的、財產管理方式、受益人、財產歸屬及交付方式等，將信託財產移轉至信託業者名下，受託人必須依照信託契約，為委託人想照顧的對象、管理或運用該筆信託財產。

「意定監護精神」就是自己的監護人自己選，張聰益指出，在民眾有意識的時候就選好信託基金的監護人，能使財產擁有者更有尊嚴及完整行使主體意識，監護人自己來選是非常重要的精神。另外，信託制度也能將現有各式保險商品整合成「安養信託服務」。黃天牧則表示，將來有可能以稅收優惠幫助企業推廣。

減少爭產糾紛

「減少爭產糾紛！」資誠會計師事務所資深顧問郭宗銘則提醒，完善做好繼承規畫、資產保全以及傳承安排，可以減少爭產糾紛，富過三代。依據內政部統計，國民平均壽命已經達到80.7歲，且有逐年上升趨勢，平均退休年齡則為61.1歲，退休後勞工約有20年的時間須靠退休金生活。

信託公會組長張大為說明「員工福利信託」，他指出，工作時憑點滴的自我提撥與企業提撥的福利，發揮聚沙成塔的累積效果，「員工可為退休生涯提供更多保障，而公司提撥獎助金，也能獎勵員工、留住人才，讓員工對企業更有參與感。」他說，這樣不但有利於股權安定，也是員工與企業雙贏的機制。

金管會主委黃天牧受訪時強調，信託宣導不嫌少，也希望信託業者除了責任外也看到商機，共同發揮安定社會的功能。

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