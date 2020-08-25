兼顧長照與理財 專家建議及早信託

「不論老年人、年輕人或有沒有錢，都應該要用信託。」台北金融研究發展基金會25日舉辦「銀色財富管理研討會」。退休基金協會理事長王儷玲表示，信託可兼顧理財與長照等功能，金管會主委黃天牧則說，人口老化是全球趨勢，其中最能保障年輕與老年人的制度就是信託。

「信託」是財產擁有者在生前或有意識時與專業管理者〈銀行〉簽訂合約，確保財產之後會確實落在受益者身上，也能繼續對財產保有自主權，避免遭到子女遺棄時無法支配財產。

信託兼具理財及保險

「銀色財富管理研討會－退休與信託篇」25日請來金管會主委黃天牧、退休基金協會理事長王儷玲、信託業商業同業公會理事長雷仲達等人發表意見。共同舉辦會議的王儷玲說，在國外的信託制度已有所發展，但在台灣不被重視，「信託的退休理財、安養保障及長照，其實是沒有辦法被其他工具所取代的。」

信託業商業同業公會理事長雷仲達則表示，台灣在民國107年就入高齡化社會，信託功能廣泛也有彈性，希望政府推動信託2.，能讓過去單純提供商品的銀行，逐漸轉換成促使客戶進行人生思考的角色，「讓客戶經濟自主又樂在生活。」政府也該推動自我提撥跟企業提撥觀念，讓民眾與公司共享福利。

事前將財產託管

「信託能事前託管財產。」今周刊發行人梁永煌則有感而發舉例，曾有夫妻意外離世留下好幾千萬，也沒用在孩子身上，更曾有人快把遺產花光才及時被其他家人制止，「錢會考驗人性。」而信託由財產所有人在有意識時交給第三方管理，能確保將來錢能落在被監護人身上，「能讓制度來保護我們的愛。」他說。

梁永煌說，信託的核心是要讓大家有備無患，等狀況發生的時候能夠保障到你，「所謂遺愛人間，是遺愛你所愛的人。」金管會主委黃天牧則指出，人口老化是全球趨勢，財富分配不平均也是，信託制度最能夠幫忙，政府將會督促銀行在責任跟商機之間取得平衡，也發展除了金錢信託以外的商品。

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