合庫銀主辦寶興能源48.8億元聯貸案 銀行熱烈參貸

合作金庫銀行今（25）日宣布，統籌主辦寶興能源48.8億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸，已成功完成募集，並於今日於合庫總行由統籌主辦暨管理銀行合庫銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與寶興能源董事長蔡佳晋共同完成聯貸合約簽署儀式，本次聯貸案授信用途主要為建置太陽能電廠暨營運所需資金，參與融資的銀行計有八家，超額認購至1.3倍。

寶興能源公司成立於2019年4月，為寶晶能源股份有限公司100％持有之子公司，主要營業項目為太陽能發電業務，為寶佳集團副董事長林家宏為響應政府「2025年，綠能發電量達全台總電力供應量20%」綠能政策，結合該集團資源投資建置太陽能電廠。

寶晶能源為各大型太陽能電廠成立SPV公司，皆由寶晶能源100%持有。目前規劃在屏東縣由寶興能源建置枋寮鄉電廠、城市發展電業建置林邊鄉電廠、寶隆能源建置獅子鄉電廠，除了在屏東縣，寶晶能源也設立了不同專案型子公司，由寶宏能源建置營農型電廠及寶發能源建置屋頂型電廠。寶晶能源預計投資新台幣61億元開發枋寮120MW太陽能電廠，待完工後，預估每年發電量1.9億度，約可提供屏東縣3.5萬戶用電量，占屏東全縣15%戶數。

屏東不少農地長期有地層下陷與淹水問題，被劃定不利耕作區。中央及地方政府更已擇定東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮為「光電專區」，規劃兩年內設置800MW。農民將不利耕作土地出租「種電」能收到租金收入，寶晶公司有發電收入，政府可實現綠能目標，地方政府則活化了泡在水裡的農地，創造多贏局面。未來三年內，寶晶能源預計總投資額將達新台幣150億元，目標在林邊、枋寮地區設置300MW太陽能電站，完工後將占「屏東800MW光電計劃」發電量之37.5%。

合作金庫銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供最即時、最完整的融資規劃。近年來合庫在雷仲達帶領下，積極走向國際化，配合政府新南向政策，持續加速擴增海外據點，是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行；另為響應政府政策，合庫訂有多項專案貸款，如「台商返鄉投資貸款專案」、「五加二新創重點產業貸款專案」等。近期為因應新冠疫情之影響，推出多項紓困方案，依據中央銀行推出專案融通紓困貸款A、B、C三案之統計，合作金庫目前累計承作金額已逾192億元為行庫之冠。