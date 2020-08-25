投資印尼銀行踩雷 國泰老總：爭取主導權 加倍賺回來

國泰人壽投資印尼Mayapada銀行「踩雷」，上半年認列損失140億元。國泰金今召開法說會，國泰金總經理李長庚今透露下一步，他說，目前正在跟印尼政府溝通，如果要持續投資，前提是要拿下過半的持股，控制主導權，「希望能加倍賺回來。」

目前國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行持股約37.33%，今年以來陸續因為該行授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴，受到牽累，及全球經濟衰退的負面衝擊、與金檢缺失等影響，該行面臨經營壓力，國壽作為第二大股東上半年認列140億損失，該銀行也被印尼主管機關要求大股東增資。

國泰金總經理李長庚表示，Mayapada銀行財報上目前自結都是賺錢，上半年認列140億損失，是把最壞情形考慮在列，但不代表未來不會回沖，若未來狀況比預期好，當然未來有機會回沖。

針對印尼政府要求增資，李長庚指出，印尼政府規定，當地銀行的外人投資最多只能四成，所以當時接受國泰人壽投資四成，這也是為何一開始投資沒有去拿主導權的原因，但如果國泰要繼續參與投資，前提是要拿到超過5成以上的股權，一定要拿到控制主導權，才能控制Mayapada銀行經營品質跟授信品質，「假設有機會取得主導權，要取得印尼政府核可，我們堅持如果要再投資，一定要持股過半，沒有過半是不會投資的。」

李長庚也表示，未來如果印尼政府核可取得超過5成股權，不排除會用國泰金控或國泰世華銀行來投資Mayapada，目前國壽投資Mayapada股權離51%只有差13.7%，如果未來需要大幅度增資，比方說需要較多的基礎建設，就需要多一點錢，就要看目前國泰金控帳上現金夠不夠，過了明年可能會有股息進來，就不一定要啟動增資，但假設急著在今年做，當然可能要增資，但目前來講沒有大幅增資的計畫。

李長庚直言，就金控來講，認列這損失「心裡很痛」，但全球大金控，在發展過程中勢必要交點學費，「出國留學的學費較貴」，國泰經過這事，要重新檢視投資後續管理流程，但海外發展不會因為這事件而停下來，套句日劇《半澤直樹》的話：「會加倍還回來。」