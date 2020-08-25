快訊

遭疑帶議員玩澎湖 蔡易餘：推廣藍色公路進行訓練

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資印尼銀行踩雷 國泰老總：爭取主導權 加倍賺回來

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰金總經理李長庚今主持法說會。記者戴瑞瑤／攝影。
國泰金總經理李長庚今主持法說會。記者戴瑞瑤／攝影。

國泰人壽投資印尼Mayapada銀行「踩雷」，上半年認列損失140億元。國泰金今召開法說會，國泰金總經理李長庚今透露下一步，他說，目前正在跟印尼政府溝通，如果要持續投資，前提是要拿下過半的持股，控制主導權，「希望能加倍賺回來。」

目前國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行持股約37.33%，今年以來陸續因為該行授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴，受到牽累，及全球經濟衰退的負面衝擊、與金檢缺失等影響，該行面臨經營壓力，國壽作為第二大股東上半年認列140億損失，該銀行也被印尼主管機關要求大股東增資。

國泰金總經理李長庚表示，Mayapada銀行財報上目前自結都是賺錢，上半年認列140億損失，是把最壞情形考慮在列，但不代表未來不會回沖，若未來狀況比預期好，當然未來有機會回沖。

針對印尼政府要求增資，李長庚指出，印尼政府規定，當地銀行的外人投資最多只能四成，所以當時接受國泰人壽投資四成，這也是為何一開始投資沒有去拿主導權的原因，但如果國泰要繼續參與投資，前提是要拿到超過5成以上的股權，一定要拿到控制主導權，才能控制Mayapada銀行經營品質跟授信品質，「假設有機會取得主導權，要取得印尼政府核可，我們堅持如果要再投資，一定要持股過半，沒有過半是不會投資的。」

李長庚也表示，未來如果印尼政府核可取得超過5成股權，不排除會用國泰金控或國泰世華銀行來投資Mayapada，目前國壽投資Mayapada股權離51%只有差13.7%，如果未來需要大幅度增資，比方說需要較多的基礎建設，就需要多一點錢，就要看目前國泰金控帳上現金夠不夠，過了明年可能會有股息進來，就不一定要啟動增資，但假設急著在今年做，當然可能要增資，但目前來講沒有大幅增資的計畫。

李長庚直言，就金控來講，認列這損失「心裡很痛」，但全球大金控，在發展過程中勢必要交點學費，「出國留學的學費較貴」，國泰經過這事，要重新檢視投資後續管理流程，但海外發展不會因為這事件而停下來，套句日劇《半澤直樹》的話：「會加倍還回來。」

外界擔心國泰持續投資Mayapada銀行，可能必須經過很長的整頓或虧損期。李長庚表示，銀行這行業比較特別，國泰當時投資柬埔寨時，坦白講也是買一個執照，該銀行的基礎建設就像是「雜貨店」一樣，比方說當時要發信用卡，但那信用卡系統對國泰來講是非常簡化的系統，所以國泰進去前面兩、三年把整個核心系統與各項系統全部改掉，當這些基礎建設改好後，後面賺錢速度就會加快，「銀行就是這樣，把基礎建設做好、人員訓練做好，基本上就會水到渠成，包含大陸、柬埔寨我們都有子行經營經驗，只要能夠有拿到主控權，花點時間讓銀行上軌道是有機會賺回來的。」

國泰金總經理李長庚今主持法說會。記者戴瑞瑤／攝影。
國泰金總經理李長庚今主持法說會。記者戴瑞瑤／攝影。

國泰金控 印尼 長庚

延伸閱讀

引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

國泰圓夢紀錄獎 7校師生入選展「夢想力量」

國內大型金控 都引入ESG

計畫有變！峇里島今年底前不對外國旅客開放

相關新聞

投資印尼銀行踩雷 國泰老總：爭取主導權 加倍賺回來

國泰人壽投資印尼Mayapada銀行「踩雷」，上半年認列損失140億元。國泰金今召開法說會，國泰金總經理李長庚今透露下一...

設金融科技專責機構 整合管理振興金融

「個資保護、客戶體驗與政府管理為金融科技發展3大重點！」KPMG安侯建業企管、中華金融科技產業促進會、CRIF中華徵信所25日出版《台灣金融科技發展100個關鍵問題》，針對KYC身分驗證、支付、監管科技和普惠金融等，希望政府儘速設立專責機構，藉由金融科技發展來振興內需。

辦信用卡還在算現金回饋？刷哩程卡「爽換免費機票」賺更大！

大家辦信用卡最在意的無非是現金回饋比例高低，如果消費通路廣現金回饋比例又高，往往就會成為大家心中的神卡！但是除了現金回饋，不少內行人更偏愛哩程信用卡，究竟原因是什麼呢？就讓網路溫度計來告訴你！

2000萬該買房還是股票？網友點出「抉擇關鍵」：風險較低

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響整個上半年，不少人預期房市、股價會有波動，對此，一名網友好奇發問「手上有2000萬該買房還是玩股票」，問題曝光掀起眾人熱議。

新光金世代傳承 吳東進：將實施員工持股信託

新光金控今（25）日上午舉行總經理交接典禮，新光金創辦人暨新光人壽董事長吳東進致詞時指出，今天是新光金世代傳承的重要日子...

新光金總經理交接 吳欣儒五點自我期許

新光金控今（25）日上午11時30分舉行總經理交接典禮，新任總經理吳欣儒致詞時強調，未來的企業要能夠打團體戰、培育人才、...

疫情加速金融科技發展 專家：首要解決民眾個資隱私

疫情發生帶動產業環境及生活習慣的轉變，讓金融科技以超越想像的速度在進化。KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，對...

這家金融機構太誇張 存款契約約定出事不負責

金融消費者權益保障是監理機關重視的議題，金管會最近發現，竟然有金融機構的存款契約，約定如果存款被冒領，金融機構一概不負責，完全無視消費者權益。

不懂Fintech？台灣金融科技發展100個關鍵問題可解惑

台灣推動金融科技發展，但許多人對於金融科技仍有疑慮，為協助大家更瞭解金融科技，KPMG安侯建業企業管理股份有限公司、中華...

亞洲權證龍頭麥格理 首次在台推出恒生指數權證

麥格理權證（Macquarie Capital Limited）首次在台灣證券市場推出恒生指數（HSI）權證。身為亞洲權...

國泰證券數位轉型有成 營業員今年平均月收入逾13萬元

近年來國泰證券積極進行數位轉型，透過作業集中化與服務線上化提升經營效率，同時以解決投資人的痛點為初衷，分別推出在開戶、看...

資金回流 外匯存款飆增

中央銀行昨（24）日公布7月金融情況，外匯存款餘額飆上6兆4,546億元，締造新高紀錄，月增421億元，年增率也飆上12...

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

鍘完淘寶台灣 輪到蝦皮？投審會這麼說

大陸風險增？外媒爆鴻海、和碩擬赴墨西哥設新廠 鴻海回應了

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

華為末代手機晶片 擠爆台積電5奈米產能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。