合庫銀力挺企業 推兆元振興融資方案

為因應新冠疫情對國內經濟造成的衝擊，政府於疫情較為趨緩之際，為加速提升振興經濟動能，由財政部號召九大公股銀行推動「公股攜手，兆元振興」方案，提供ㄧ兆元融資額度，促進六大核心產業發展、協助廠商進行國際鏈結布局及企業創新及轉型，以提升並強化本國產業競爭優勢。

合庫銀行在董事長雷仲達帶領下，近年來不僅獲利屢創新高，並全力配合政府政策，除於疫情期間，積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會辦理「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲六大獎，名列紓困優等銀行，表現深獲肯定。

在後疫情時代，國內經濟進入振興階段，為落實振興經濟目標，合作金庫銀行積極響應政府政策，針對資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠電再生能源產業、民生戰備產業等六大核心產業，以及進行國際鏈結布局、具創新及轉型升級之企業，加強推動「兆元振興融資方案」，提供優惠利率，並透過全國270家營運據點，主動積極協助客戶辦理，自7月開辦後，短短一個月期間核准金額已逾400億元，協助超過1,500家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，於九大公股銀行中表現相當亮眼。

另合作金庫銀行為響應政府振興方案及回饋既有客戶、拓展新戶，今年於全台各地舉辦七場「企業巡迴名人講座」，以「美中貿易爭端及疫情影響 臺灣產業之契機及挑戰」為主題，解析在全球景氣變化下，對臺灣經濟及未來的影響，產業應如何預判並超前布署以搶占先機，並於講座中宣達「兆元振興融資方案」以力挺企業再創台灣經濟榮景。

雷仲達表示，合庫絕不會因紓困業務獲得殊榮而感到自滿，而要再接再厲，全力協助企業加速投資及產業升級，為振興國內經濟，持續貢獻心力。