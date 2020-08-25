引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

國泰金控（2882）總經理李長庚今（25）日下午在法說會談到今年投資印尼銀行Mayapada失利認損140億元，他戲稱此案「出國留學學費較貴」，當是上了很重要一堂學習課。但國泰海外發展不會因此停下來，未來國泰金將重新檢視所有投資流程、要投注更多資源在外派人員培訓上，更參與了解投資標的經營狀況，未來也希望像日劇《半澤直樹》男主角所說，「要把它加倍賺回來。」

李長庚說，未來是否再增資Mayapada尚未定案，但認為前提是一定取得控制主導權，以改善公司治理，會在擁有對方股權主導性的前提下，才會考慮再增資，另外也需要克服印尼政府目前限制外人投資銀行最高只能取得四成的法令限制，因此第二個前提需要有當地政府特別核准放寬才會考慮投資。若未來有機會公司上軌道好轉，投資還是有機會回沖。此外為了取得主導權過半股權，未來也假設可能用銀行或是金控來投資Mayapada，但目前要看金控帳上現金夠不夠，需不需要啟動增資，但目前還沒有大型籌資的計畫，前提需要印尼政府特別核可取得過半股權才會考慮。

至於需要多少時間才會看到增資的成效？李長庚，希望進去Mayapada把銀行體質改善好，若沒有主導權沒有辦法控制，例如國泰世華銀行當初進入柬埔寨時，也重新規畫包括信用卡等數位核心系統，李長庚認為有一定主控權、基礎建設做好、人員訓練做好、商業模型做好，後面花點時間讓銀行上軌道，還是有機會，但目前都還不確定都還在談。

國泰金旗下國泰人壽2015年轉投資持印尼Mayapada銀行，日前爆出踩雷捲入當地國營保險公司投資弊案遭檢調起訴，印尼政府要求該銀行必須增資。國泰金控於8月上旬時表示，將認列140億元損失，扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元，未來將再討論是否參與該行的體質改善計畫。