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投保碎屏險 螢幕沒破但Face ID壞了不理賠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

PPT上有一則「千萬不要買國泰碎屏險」貼文，網友表示，在購物平台上買了新手機，順便加購碎屏險，但是手機摔到地上又被後車輾過，損壞背面玻璃及鏡頭破損，按鍵功能正常但Face ID異常，保險公司竟以「理賠只有正面螢幕碎裂」為由，不予理賠。

國泰產險表示，日前確有進行相關理賠案件的處理，該名網友描述也與一分資料相符。就當事人提供的申請資料，其內容陳述與網路描述相近，所投保的保單是「行動裝置（螢幕）意外損失維修費用補償保險」，專門承保手機因意外事故導致螢幕破裂毀損滅失之損失。

網路討論與理賠資料的相關維修單件裡皆紀錄「顧客表示設備意外損壞背面玻璃及鏡頭破損」；「手機外觀狀況為：明顯磕碰痕跡、按鍵功能正常及Face ID異常」。廠商建議的解決方案為：「因背面玻璃破碎、鏡頭磨損、Face ID故障，協助顧客執行付費換貨維修服務」。但因相關內容沒有述及手機螢幕破裂毀損之情況。而目前僅收到客戶提供手機背面破損之照片，也尚未收到手機螢幕破裂毀損之照片或詳細說明。對於正面損害狀況了解有限，故無法判定屬於保單承保範圍 。

國泰產險說，8月24日已電聯客戶，與客戶溝通，因目前資料未提及螢幕受損狀況，尚沒有辦法順利完成理賠。後續仍會再和保戶聯繫，協助與導引保戶完善理賠事宜。

發生手機毀損保險不理賠，確實讓人沮喪，但不妨先釐清你買的保險內容，是只保手機外傷，還是內傷外傷都有理賠。

手機相關保險基本上可分為三大類型，第一種手機碎屏險，就像前述的個案購買PChome與國泰產險合作推出的方案，第二種Apple Care ＋，第三種手機通路商與產險業者合推的手機保險。

三種各具特色，以保費來說碎屏險最親民，680元到1280元，但是只理賠手機螢幕損傷；至於Apple Care ＋兩年費用4700到7800元，但有自付額，以螢幕碎裂來說，自負額900元，其他項目自負額可能到3200元；第三種跟手機通路買手機保險，通常一個月保費300元，一年3600元，內傷外傷都理賠，目前包括中華電信與安達產險合作，台灣大哥大與富邦產險合作，遠傳則是與新安東京海上產險合作。

就像生病你要看西醫，還是吃中藥；手機保險你需要的是全機保障或是只保障螢幕？畢竟手機最容易破損的部分為螢幕，碎屏險可以保障大多數的「手機意外 」 ；但如果內傷外傷都要理賠，只能選擇第二種或第三種保險方式，無論是手機摔爛，掉馬桶，意外泡水，都可以理賠，但是一分錢一分貨，羊毛出在羊身上，你要保險周全，就得花比較高的保費。

另外，雖然跟通路商買的手機保險，內傷外傷都會理賠，但是不理賠電池，如果需要更換新機則要自付額約4500元。

手機 理賠 保險

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