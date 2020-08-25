安侯建業出版金融科技專刊 聚焦個資保護

安侯建業企管公司、中華金融科技產業促進會、中華徵信所今（25） 日共同出版《台灣金融科技發展100個關鍵問題》專刊，安侯建業副執行長吳麟表示，本專刊透過蒐集產、官、學界各方意見，盼能給予各界做為未來發展金融科技的參考依據。

《台灣金融科技發展100個關鍵問題》共針對台灣金融科技發展列出九大面項議題，包括：「共同討論議題」、「KYC身分驗證」、「支付」、「資本市場」、「財經素養」、「客戶參與」、「監管科技」、「保險科技」和「普惠金融」。

安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，各界關注著重於隱私保護、使用體驗及個人化感受，個人資料的權利義務落實特別重要，舉例而言，當網站強迫蒐集使用者資訊，很可能在用戶不願提供的情況下，漸漸流失客群。

賴偉晏表示，在歐盟資料保護法（GDPR）、台灣《個人資料保護法》修正過後，消費者對於個資保護意識提升，針對金融服務牽涉的個資管理與保護議題，提出許多考量，業者對於目前個資法規的模糊地帶保持疑慮，進而影響業務及技術的發展，未來是否有金融科技及個資保護的專責主管機關，更是消費者及業者共同關心的議題。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，蔡總統在今年的就職演說上，特別強調要盡速規畫成立數位發展部會，期許該部會能成為協助金融科技的專責部會，才有機會解決這些創新領域的跨部會問題。

楊瑞芬表示，就她所知，國發會今年擬推動個資法的修法，以與歐盟GDPR接軌，這些都是金融科技產業所歡迎與樂見的政策。

中華徵信所總經理郭曉薇表示，台灣金融科技發展一直都相當辛苦，雖然台灣有科技之島的美譽，但就金融環境這一塊，跟其他不是科技為核心的國家比，竟然困難重重，《台灣金融科技發展100個關鍵問題》用一個更全面的角度來看這件事，希望能提供給政府各相關主管機關參考。