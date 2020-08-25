國壽加碼台股770億元 前7月未實現利益1870億元締新猷

國泰金（2882）今（25）日下午舉行第2季法人說明會，上半年稅後純益327億元，年減4%，主要是一次性未分配盈餘稅所致。國泰世華銀上半年獲利138億元，年成長9%，主要是因為投資收益增加與費用減少。國泰人壽獲利198億元，與去年持平。受惠金融市場回溫，金控上半年淨值7,872億元，前7月未實現金融利益高達1870億元，創下歷史新高紀錄。

子公司國壽方面，受惠股債回溫，7月金融資產未實現利益包括公允價值OCI或攤銷後成本AC，單月稅前盈餘就各增加750億元與1,130億元，合計將近1,900億元。截至7月底採FOCI的金融資產未實現利益高達稅後1870億元（稅前2,122億元）、攤銷後成本AC金融資產未實現利益亦高達4,100億元。

國壽今年投資資產配置方面，上半年提高台股部位達到770億元，台股投資報酬率為8.8%；國外股票投資若排除轉投資印尼銀行Mayapada認列140億投資損失的話，投報率仍有9.1%，不過認列後報酬率剩1.4%，國內債部位增加380億元。投資率6.8%、國外債增加1,440億元，報酬率為5.8%。

避後投資收益率若沒有計入投資印尼銀行損失的話是4.2%，比去年同期好，認列後剩下3.78%，低於去年底的4.03%。

為因應金市場動盪，調整投資部位降低市場波動風險，趁勢實現債債資本利得，影響經常性收益。因此避險前經常性投資收益率上半年降至3.12%，低於去年同期的3.48%，減少36個基本點。

不過國壽上半年初年度保費收入下滑21%，初年度等價保費收入減少25%。新契約價值減少32%，負債成本持續改善，上半年至3.89%，年減12個基本點。（一個基本點等於0.01百分比）

國壽發言人林昭廷說，上半年經常性收益下降，主要是今年現金水位比去年來得高所致，這部份造成6個基本點下降。此外國外債固定收益今年上半年較去年來得低，上半年平均收益率3.4%略低於去年的3.5%，約影響20個基本點，3月有危機入市，造成未實現利益較高原因。股利追求會隨市場狀況來決定，資本利得可能比較好時，不見得追求股利的極大化，現金股利有減少這部份影響10個基本點，另外市場債息下降也約影響20個基本點。

同時因應新台幣升值降低替代避險成本，上半年增提新台幣20億元的外匯價值準備金，以增進匯兌波動防禦能力。林昭廷說，7月再增提35億元，外匯價格準備金餘額尚有101億元，目前替代避險績效良好，目前沒有再增提計畫。

國壽今年上半年現金股利上半年入帳約49億元，前七月認列123億元，較去年同期減少，財務長陳晏如表示，有機動調節股票水位，因此股息方面較少，未來還是會擇機布建。淨值帳面價值已達到6,179億元，未實現利益達1,209億元，都是歷史新高紀錄。

國泰世華銀上半年淨利差為1.82% ，較去年1.8%仍有成長，受降息影響，外幣與放款利率下調，上半年淨利差1.21%，較首季1.25%與去年底的1.23%下降。估全年NIM淨利差目標為1.8%。

上半年整體手續費99億元減少8%，主要是受新冠疫情影響消費信用卡手收減少所致，財管手收較年同期增加1.2%。國泰世華銀海外獲利75億元，年成長8%，占整體比重約48%；仰光分行籌備中預計年底前開業。

針對國泰世華銀全年手續費收入預期方面，財務長陳晏如表示，銀行佣金收入今年減少，過去儲蓄型保險佣金收入占銀行比重高達七成，現在只剩25%，同時提升至保障型商品，目前已占到5成左右，這部份調整逐漸改善；此外財管財富管理手收全年預估仍有低個位數成長下，至於信用卡手收今年目標希望減少控制在一成左右，因此對銀行整體全年手機還是希望能維持成長。