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設金融科技專責機構 整合管理振興金融

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬說，金融科技產業若能由專責的數位發展部會協助數位經濟發展，才有機會解決創新領域的跨部會問題。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬說，金融科技產業若能由專責的數位發展部會協助數位經濟發展，才有機會解決創新領域的跨部會問題。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「個資保護、客戶體驗與政府管理為金融科技發展3大重點！」KPMG安侯建業企管、中華金融科技產業促進會、CRIF中華徵信所25日出版《台灣金融科技發展100個關鍵問題》，針對KYC身分驗證、支付、監管科技和普惠金融等，希望政府儘速設立專責機構，藉由金融科技發展來振興內需。

金融科技刺激內需

「用金融科技打造數位台灣！」中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬說，金融科技產業若能由專責的數位發展部會協助數位經濟發展，才有機會解決創新領域的跨部會問題。而國發會推動的My Data及相關資料開放的政策，《個資法》修法將與《歐盟資料保護法》（GDPR）接軌，金管會也承諾會協助鬆綁法規，都是金融科技產業所樂見。

「怎麼樣振興內需？就是要運用金融科技來帶動服務業！」CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，金融科技把金融放在前面，不是因為金融科技只能金融業來做，而是如何使用科技來達到金融普惠的目的，就算台灣沒有競爭，出了台灣也要跟全世界金融科技業者競爭，重點是誰可以快速反應市場，誰就可以創造更多的價值。

成功整合掌控未來

「財經素養談的就是金融知識，台灣平均金融識字率36.2%，比全球平均33%好一點。」KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏建議，在歐盟GDPR及台灣個資法修正過後，消費者對個資保護意識提升，針對個資管理與保護議題提出許多考量。但業者對於目前個資法規的模糊地帶保持疑慮，是否有專責主管機關很重要。

賴偉晏指出，良好的客戶體驗已是企業必備能力，消費者不耐資訊過多、步驟繁瑣、等待太久，期盼政府及業者透過Open API的資訊串接與數位身分證整合，提供更簡便快速的服務平台。主管機關政策可透過風險規模進行分級管理規範，給予創新業務更開放的發展環境。

「KYC身分驗證是最大的一個關鍵，目前在很多跨領域串接都用得到。」賴偉晏強調，2030年未來應該要有超級APP整合所有金融科技服務，誰能做到誰就能得天下。開放銀行也是為此目的，體驗才是未來決定的關鍵，例如當前最夯的Podcast數位學習，誰能做好整合就能搶得先機。

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金融科技 歐盟 身分證

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