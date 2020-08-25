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辦理信保融資績優銀行 經濟部頒獎

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」於今（25）日於集思交通部國際會議中心舉行，經濟部由中小企業處處長何晉滄代表出席，與金管會副主任委員許永欽、中小企業處副處長蘇文玲及中小信保基金董事長李耀魁擔任頒獎人，表揚金融機構及授信經理人積極運用信用保證機制對中小企業融資。

信保基金指出，金融機構是信保基金密不可分的合作夥伴，共同為中小企業提供融資服務，信保基金目前與42家金融機構簽約合作，108年提供逾35萬件信用保證，協助企業自金融機構取得融資1.3兆餘元，並透過信用保證機制穩定約139萬個就業機會，對於協助中小企業取得營運資金及促進就業發揮相當大的功效。

受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本次頒獎典禮延後了近半年之久；因應此次疫情，信保基金自109年3月起配合政府各項紓困及振興貸款提供優惠保證，與各金融機構戮力合作，迄今已協助逾19.5萬家企業及超過92.9萬名勞工取得銀行低利貸款逾7千6百億元（資料截至109.8.21），有效舒緩疫情衝擊，蓄積抗疫實力。

信保業務有賴金融機構好夥伴全力配合，才能為中小企業提供實質的融資助益，今年共頒發7大獎項，計有48個金融機構及授信經理人獲得殊榮。

為進一步鼓勵獲獎金融機構，信保基金特別提供實質獎勵措施，「信保金質獎」的得獎金融機構可以額外獲得對於其送保企業的保證融資額度，前兩名融資額度3千萬元，第3至5名融資額度1千萬元，保證成數8成；「批保卓越獎」得獎金融機構為企業移送批次信用保證，保證手續費率由0.3%減少為0.2%，「微型事業相挺獎」的得獎金融機構則是可以額外獲得對於其送保企業的1千萬元保證融資額度，保證成數最高9成；期以較高的保證成數及優惠的保證手續費，鼓勵績優金融機構辦理授信送保。

政府為營造有利青年創業環境，促進創業精神，於近期推出總額600億元的青年創業啟動金貸款，其中350億元由經濟部執行，信保基金傾全力相挺。為有效免除青年頭家過往申請創業貸款所遭遇之窘況，貸款保證方案首次免提供計畫書，藉由有經驗的銀行行員襄助，只要申請表就可以，並解決以往還沒貸到款就得先花一筆計畫書的代筆費。新創事業新增歸戶100萬元以下之小額貸款，信保基金提供9.5成近乎是全額的信用保證；不用計畫書、政府利息補貼最長5年，以負責人名義申請，免徵提保證人；降低青年頭家申辦門檻，讓創業貸款資金奧援水到渠成。

創業 疫情

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