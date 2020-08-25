找壽險接彰銀股票？台新金高層反駁謠言
市場盛傳台新金控（2887）找壽險公司，要承接台新金持有的部分彰化銀行股票。台新金控高層隱忍多日後，今(25)日上午終於忍不住說：「我們沒有在找！去問財政部。」
新光金控今天上午舉行總經理交接典禮，台新金控董事長吳東亮的兒子吳昕豪及台新金高層、新光金員工等大約150人到場觀禮。
台新金今年8月11日舉行記者會，宣布以55億到85億元收購保德信人壽，並公開表示，有意出售部分彰銀持股做為購買保德信的資金來源後，市場上對於彰銀股票由誰承接，開始出現各式各樣的「劇本」。
熟悉台新金人士指出，由泛公股承接，可能性很低，已經有人針對公股購買龍巖集團總裁李世聰手上彰銀持股一事，向監察院舉發、要求調查了，蘇政府可能繼續這樣做嗎？
由壽險資金來買，可能性同樣不高，原因有二。首先，彰銀的股息殖利率不到3%，在壽險公司眼中，並非好的投資標的。
其次，「要蔡宏圖、蔡明忠、辜仲諒等人來買，你以為那些人那麼好說話嗎？」，相關人士說，「吳東進(新光人壽董事長)更是不可能」，除了兄弟關係之外，也須留意金融監理。
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