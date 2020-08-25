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國泰圓夢紀錄獎 7校師生入選展「夢想力量」

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
桃園義盛國小修復多年未使用的傳統泰雅樂器，搭配非洲鼓，重現小烏來的原音。圖／國泰慈善基金會提供
桃園義盛國小修復多年未使用的傳統泰雅樂器，搭配非洲鼓，重現小烏來的原音。圖／國泰慈善基金會提供

把夢做大，你的舞台國泰來搭！國泰慈善基金會「圓夢計畫」邁入第七年，鼓勵偏鄉師生勇敢作夢，24日在喜來登飯店舉辦「國泰圓夢紀錄獎」表揚典禮，圓夢計畫指導老師以文字和影像紀錄追夢歷程，共有七個團隊入選，展現實踐夢想，永不放棄精神！

• 錢復：持續挺偏鄉學校追夢

國泰慈善基金會董事長錢復表示，「圓夢計畫」推行至今第七年，已扶持105所偏鄉學校追夢，國泰會持續推動。他表示，從計畫中發現，下一代並非不關心社會，而是以行動積極改變，創造更多影響力，「我看見台灣未來的希望，感受到夢想力量有多強大。」

今年圓夢計畫共有24校入選，題材豐富多元，師生挑戰音樂、科學、社區、環境等面向，深度與廣度兼具。評審委員、揉麻人文創意工坊總監拉娃谷倖說，感謝國泰對偏鄉的關懷與支持，每件計畫案都讓評審天人交戰。圓夢紀錄獎重要意義在於，「透過書寫與影像紀錄，才會知道努力的過程，傳承圓夢精神，擴散影響力，分享夢想的力量。」

錢復並頒發「終身志工成就獎」給永紡企業董事長沈金柱、英紡企業董事長葉淑麗夫妻，錢復表示，在國泰大樹計畫、寒冬送暖等公益活動中，他們總是跟志工深入偏鄉，「讓孩子穿暖捐贈冬衣，多年從未間斷，如此善心令人感佩。」

• 宜蘭南安國小／攝下南方澳的美 照片義賣捐出

宜蘭南安國小師生，見學校旁的南方澳大橋坍塌，為不讓生命留下遺憾，校長張志弘決定帶孩子走入社區，透過攝影將南方澳的景物和美麗留存下來，也期待孩子了解家鄉故事，熱愛自己成長的地方。張志弘說，「最後還辦公益攝影展，把作品義賣所得捐給羅東聖母醫院，讓行動更有意義。」

圓夢團隊夜宿學校，拍攝南方澳日出，成員賴子翔說，「雖然身體很疲累，但看到美麗的日出，一切都很值得。」成員張語安也因炎熱天氣幾乎想放棄，「但最後看到作品展覽時，覺得很有成就感。」張志弘感謝國泰挹注資源，讓南安國小可以把夢做大一點，也鼓勵孩子「堅持到底，夢想無敵！」

宜蘭南安國小師生見到南方澳大橋坍塌，為了不留下遺憾，決定記錄下家鄉南方澳的美景與故事。圖／國泰慈善基金會提供
宜蘭南安國小師生見到南方澳大橋坍塌，為了不留下遺憾，決定記錄下家鄉南方澳的美景與故事。圖／國泰慈善基金會提供
國泰圓夢紀錄獎24日頒獎，鼓勵偏鄉師生實踐夢想，並留下追夢歷程，共七個團隊入選。圖／國泰慈善基金會提供
國泰圓夢紀錄獎24日頒獎，鼓勵偏鄉師生實踐夢想，並留下追夢歷程，共七個團隊入選。圖／國泰慈善基金會提供

國泰 偏鄉學校 義賣

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