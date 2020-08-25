新光金世代傳承 吳東進：將實施員工持股信託

新光金控今（25）日上午舉行總經理交接典禮，新光金創辦人暨新光人壽董事長吳東進致詞時指出，今天是新光金世代傳承的重要日子，為照顧員工退休生活，新光金將仿富邦等金控同業經驗，實施員工持股信託。

吳東進說，新光金的員工每個月從薪水扣1,000元，公司將相對提撥1,000元，讓員工購買新光金的股票。

新光金上午11時30分舉行總經理交接典禮，吳東進先前宣布由其次女、新光銀行副董事長吳欣儒出任新光金總座，此案已獲金管會核准。

上午的交接典禮，吳東進夫婦、吳欣儒的大姊新光人壽副總吳欣盈、小弟新光保全副董事長吳昕東，以及吳欣儒的堂弟台新銀行董事吳昕豪、台新金總經理林維俊等人都到場觀禮。

新光金主管表示，國內實施員工持股的金控有富邦金、中信金、台新金、玉山金等，新光金規劃此案多年，終於在今年獲致初步通過，等薪酬委員會也通過了，預計今年10月或11月實施。

新光金目前有1.3萬餘名員工，以參與人數九成計算，預估一年約需投入將近2億元經費。

新光金主管表示，新光金的員工持股信託，將採員工、企業對半提撥方式，分成三級。基層員工每月提撥上限1,000元，主管（例如經理）每月提撥上限2,000元，副總與總經理每月上限3,000元。

新光金今年也首次申請道瓊永續指數（DJSI），已在7月底上傳資料，能否入選成分股，11月中旬可望揭曉。