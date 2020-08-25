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新光金總經理交接 吳欣儒五點自我期許
新光金控今（25）日上午11時30分舉行總經理交接典禮，新任總經理吳欣儒致詞時強調，未來的企業要能夠打團體戰、培育人才、創造群策群力、共榮共好的公司文化；她並以五項目標自我期許。
新光金控總經理交接典禮在新光人壽摩天大樓43樓舉行，新光金創辦人暨新光人壽董事長吳東進夫婦、吳欣儒的大姊新光人壽副總經理吳欣盈、小弟新光保全副董事長吳昕東，以及堂弟台新銀行董事吳昕豪、台新金總經理林維俊等人都到場觀禮。
吳欣儒表示，她上任後有五大要務，包括：
一、穩定獲利、擴大利源、增加淨值、充實資本。
二、整合資源、深化綜效，開創以客戶體驗為核心的跨售經營模式，在金控既有客戶基礎下增加收益與貢獻。
三、數位轉型與優化體驗，在符合監理制度下，運用科技創新，提升效率。
四、低利率環境下，傳統金融利差遭受壓縮，增加非息收入，擴大海外收益及業務範疇。
五、強化法遵風控、落實公司治理、推動永續經營，把國外標準及環境、社會、公司治理導入自身營運，讓世界看到新光。
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