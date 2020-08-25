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2000萬該買房還是股票？網友點出「抉擇關鍵」：風險較低
新冠肺炎（COVID-19）疫情影響整個上半年，不少人預期房市、股價會有波動，對此，一名網友好奇發問「手上有2000萬該買房還是玩股票」，問題曝光掀起眾人熱議。
原PO在PTT發文提到，假設現在手上有2000萬，想用這筆錢進行投資，有兩種方案可以選擇，「第一是買台北的房子、第二則是投入股市，大家會選哪一種呢？」
對此，多數人選擇投資買房，最大原因為風險較低，「絕對是買房」、「2000萬玩房市穩定多了，股票是給有一點資金的人」、「買房，沒經驗的玩股市很快就會去睡公園」、「買房比較划算」、「不會玩股，還是買房最安全」。
而選擇投資股市的人表示，「有2000萬放穩定投資一年5%就有100萬足夠活」、「全買台積電，台積電倒的機率極低」、「買特斯拉，看好未來股價」、「2000萬如果拿去買230元的台積電86張，1年收86萬的股息，然後台積電不會倒，想賣掉換回現金在手機按一下就好，賣房要找仲介賣，還有可能長時間找不到買主」。
但有網友指出，房市、股票都有一定風險，分散投資才是好方法，「投資無論房市股票都有風險，分散投資是避險最好的方法」、「買套房出租租金還貸款，其它買股票但不要全押」、「房子付頭期款就好，剩下進股市用股利養房」。
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