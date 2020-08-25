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FinTech產促會理事長楊瑞芬：用金融科技創造數位台灣

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

中華金融科技產業促進會（FIDA）與KPMG安侯建業企業管理、CRIF中華徵信所今（25）日共同出版《台灣金融科技發展100個關鍵問題》，特別提到台灣金融科技發展面臨九大面向問題，包括：共同討論議題、KYC身分驗證、支付、資本市場、財經素養、客戶參與、監管科技、保險科技以及普惠金融，盼望提供給主管機關參考，在發展金融科技道路上前進。

由於新加坡也有提出金融科技發展100個關鍵問題，最大不同在於，新加坡每次的金融科技嘉年華中，都會列出一個關鍵性問題，作為黑客松主軸題目，歡迎與會者一起找出解決方案，甚至新加坡金管局可以直接回應如何改變。

對台灣來說，中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬指出，希望《台灣金融科技發展100個關鍵問題》可以投射到金管會等相關部會，例如高度歡迎期待新的數位發展部組織產生，這也是蔡英文總統今年在就職典禮上提到。

第二，個資法部分，澳洲修正個資法改為消費者資料權，以因應OPEN Banking，這也希望既有個資法在要呼應未來數位資料時代，楊瑞芬希望資料權回到民眾手上以及執行資料可攜權，OPEN Banking Data屬於金融科技資料實踐，也是希望持續倡議的問題。

相較新加坡，台灣此次的《台灣金融科技發展100個關鍵問題》拉出監理科技與普惠金融，並提出Open API的探討。

KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏則指出，台灣立法上可以關注：人工智慧白皮書、生物辨識，其中生物辨識上涉及法規部分，他舉例，曾經有一位金融機構推出生物辨識的ATM，但因為辨識成功度低於九成，而被主管機關要求必須要再輸入第二道密碼。

台灣純網銀最快今年問世 牽動金融科技持續發展

楊瑞芬今日在會中指出，自己投入產促會已經5年，主因發現在台灣要推動新興產業、數位經濟，容易遇到既有法令問題、跨單位政府機構協調性等問題，因此從開始成立協會起，著力在推動發展金融科技。

楊瑞芬說，蔡英文總統曾經在就職典禮上，提到可能有數位發展部專責單位成立，對金融科技業者是高度期待，台灣目前仍把金融業者與金融科技業者畫一條線，也是在《台灣金融科技發展100個關鍵問題》中的核心問題：需要專責主管機關，幫助產業往前發展。

台灣純網銀最快將在今年問世，「金融科技是持續演化的系統」，楊瑞芬以國際貨幣基金在2018年10月峇里島金融科技議程表，其中談到要保護金融系統的正直與正當，確保各國本土貨幣與金融系統的穩定，發展堅強的金融和資料架構以使金融科技的優點與好處可以延續，鼓勵國際合作與資料分享等。

需要經濟活動支持的地方就需要金融，楊瑞芬並說，很多人不清楚開放銀行的原因，她以歐洲開放銀行網站為例，「一起創造數位的歐洲」，是走向數位經濟的新金融系統，也就是為什麼要開放資料，可以支持更多經濟下的經濟制度，最後她說，希望可以用金融科技創造數位台灣。

金融科技 新加坡 生物辨識

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