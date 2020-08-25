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亞洲權證龍頭麥格理 首次在台推出恒生指數權證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
麥格理推出台灣首批恒生指數權證。圖／麥格理證券提供
麥格理推出台灣首批恒生指數權證。圖／麥格理證券提供

麥格理權證（Macquarie Capital Limited）首次在台灣證券市場推出恒生指數（HSI）權證。身為亞洲權證龍頭發行商，麥格理以其國際級的權證發行經驗，為台灣投資人引進海外新商品。麥格理權證於今（25）日一口氣推出8檔連結香港恒生指數的權證，投資人將可在台灣參與香港股市的漲跌。

恒指麥證將與在香港交易所上市交易的恒指期貨價格走勢連動。麥格理首批發行4檔看漲的認購權證和4檔看跌的認售權證，履約價從18,000點至32,000點不等，以迎合不同風險偏好和對市場前景的看法的權證投資者。權證代碼為：4檔認購權證 03048F~03051F以及03006Q~03009Q的4檔認售權證。

恒生指數是反映香港股市走勢的重要指標。恒指追蹤包含了金融，公用事業，地產和工商業四大分類指數，涵蓋了港股50檔市值最大及流動性最佳公司的每日股價變化，包括國際級及香港在地企業，像是：匯豐控股，友邦保險，港交所，恒生銀行，也包含了在中國在香港上市的大陸公司，像是: 騰訊、中國平安、中國建設銀行，近期還將加入阿里巴巴與小米等投資人耳熟能詳的大企業。

麥格理大宗商品及全球市場亞洲區上市產品分銷主管Dean Herbert說：「我們在新加坡，馬來西亞和泰國上市的恒指權證一直是最受客戶歡迎的產品之一。選擇此時在台灣發行，對投資人來說，將是理想時機，因為包括新冠病毒和中美貿易談判對全球宏觀經濟的影響，正對恒指產品提供了巨大的交易機會。」

台灣證券交易所副總經理陳麗卿表示，證交所於2010年9月1日即開放外國證券及指數可作為權證連結標的，迄今僅有發行外國股票與ETF的權證。麥格理證券公司發行連結香港恒生指數的權證，這是首次發行連結外國指數的權證，它提供投資人交易香港股市大盤走勢的機會，期望將來有更多與外國標的資產相關的權證，豐富台灣權證市場產品的多元化。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真表示，恒指權證的發行將允許台灣交易者和投資者利用其現有的交易帳戶就可進行全球布局，投資組合多樣化也提高了獲利的可能。加上香港交易所發展成熟，標的無漲跌幅限制，搭配權證小資金的特性，恒生指數權證能更充分發揮權證槓桿的特性。

為強化提升權證商品能見度，虞逸真也說：麥格理致力於協助投資人更專業且清楚認識權證商品，並將引進國外熱門標的，讓投資人身在台灣但能放眼全球。未來將會舉辦各式權證講座與研討會，涵蓋基礎入門教學到權證應用層面，也期待與兩大證券交易所和證券業者合作，一同推廣權證，為權證市場開創新一波商機。

認售權證 香港交易所

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