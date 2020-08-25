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辦信用卡還在算現金回饋？刷哩程卡「爽換免費機票」賺更大！

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

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文／葛緯詩

大家辦信用卡最在意的無非是現金回饋比例高低，如果消費通路廣現金回饋比例又高，往往就會成為大家心中的神卡！但是除了現金回饋，不少內行人更偏愛哩程信用卡，究竟原因是什麼呢？就讓網路溫度計來告訴你！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查哩程卡的熱門關鍵字，可以發現機票兌換是一大亮點，尤其現在因為疫情的影響，航空公司紛紛面臨巨額虧損，未來就算復飛，機票價格恐怕也回不去了。今天就要教大家如何刷哩程卡爽換免費機票，想要明年出國爽玩還能省荷包的人一定要好好把握，錯過這波就再也沒機會啦！


▲觀察網友討論哩程卡的熱門關鍵字，可以兌換機票是吸引大家使用的一大重點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(觀測區間:2019/08/08-2020/08/06)


哩程是什麼

大家最常被「哩程」這兩個字給誤導，簡單說就像去超商消費可以集點，今天只要去搭飛機，同樣可以累積哩程，當累積到一定的量之後則可以向航空公司兌換禮品，通常最吸引人的兌換禮就是機票，但也需要較高的哩程才能兌換。


常見的累積方式

哩程常見的累積方式有以下幾種：

  • 搭飛機累積

    常見的哩程累積方式像是搭飛機，只要加入航空公司的會員，每次搭乘航班就可以累積相對應的飛航哩程。

    舉例來說，完成長榮航空台北到曼谷的經濟艙來回航程一趟，可以獲得3110哩程，只要飛12趟，就可以換一張價值35000哩的亞洲任兩點經濟艙來回機票，但通常一般人很難在短期內飛這麼多次，因此就需要搭配其他方式來累積。

    image source:長榮航空


  • 訂房住宿合作

    不只是搭飛機，平常入住與航空公司合作的指定飯店，也可以額外獲得哩程。甚至是時下熱門的線上訂房網站，如Agoda也有與多家航空公司合作，在台北君悅酒店住一晚，也能賺取最高2600哩亞洲萬里通回饋。

    image source:翻攝自agoda


  • 信用卡累積

    想要快速累積哩程，還有一個簡單有效的方式，就是藉由哩程信用卡，從平日消費獲得大量的哩程回饋。以滙豐旅人無限卡為例，目前國內消費18元換1哩、國外消費含網路跨境購物10元換1哩。再搭配10月15日前的旅遊積分兌換哩程優惠活動，每兌換長榮航空或中華航空哩程滿3萬哩，額外加碼1萬哩，換算下來最優惠7.5元就可換1哩，大大加速累積哩程的速度。

    註: 最優7.5元換1哩是以旅人無限卡國外消費10元=1哩計算

    image source:滙豐銀行

    另外如果是在9月30日前申辦，核卡30天內新增一般消費累積達5萬元，除了原有的首刷滿額回饋1000哩至8000哩不等，再加碼送3000哩，等同飛一趟「長榮經濟艙來回台北曼谷」的哩程獎勵～善用這些優惠活動，成為輕鬆存下未來旅遊基金的好時機！

    image source:滙豐銀行


哩程要怎麼用

基本上哩程就像是「多功能的紅利點數」一樣，通常最划算的選擇是換機票，如果不想要換機票，也可以用於出國時艙位升等兌換，或是住宿券與刊物等商品兌換。舉例來說，像是滙豐旅人卡還可以兌換IHG、雅高與萬豪三大飯店集團積分，甚至可以當作現金回饋卡，每1000哩兌換200元的現金回饋，因此相較一般的現金回饋信用卡只能回饋現金，使用起來真的靈活太多！

另外也享有免費機場接送及貴賓室服務，訂房網站最優85折等權益，就連刷保費也可以累積哩程，還可享分期零利率，相較於現金回饋信用卡一點也不遜色！

註: 保險分期活動分期付款手續費為 0，分期利率為 0，總費用年百分率為 0%。

image source:長榮航空



哩程卡要注意的重點

刷哩程卡當然也有一些注意要點，其中一個就是合作的航空公司數，如果太少，可能平常習慣搭乘的航空公司就不在合作名單中，造成哩程無法轉換累積。像是滙豐旅人卡與多達20間以上航空公司合作，民眾常搭的華航、長榮、亞萬、日航都在裡面，奢華體驗的代表阿聯酋航空近期也加入兌換航空之列，廉航則有酷航、亞航、吉祥等，使用上不用擔心受到限制。

最後最重要的是，不管是信用卡本身的旅遊積分，還是航空公司的哩程都有「使用期限」，通常為3年，時間到如果沒用完就會自動失效，一定要特別注意到期日，別讓辛苦累積來的哩程白白浪費掉！

image source:滙豐銀行


謹慎理財　信用至上  

滙豐信用卡循環信用利率：5.68%至15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。保費分期活動分期付款手續費為 0，分期利率為 0，總費用年百分率為 0%。


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信用 機票 長榮

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