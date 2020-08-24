快訊

獨／被嫌太胖不會演戲 女星被酸潛規則絕緣體

從「汽車之國」到「步行城市」：英美專家給台灣的啟示

國泰學童圓夢紀錄獎 小學生用文字、影像留下生命溫度

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
國泰學童圓夢紀錄獎邀請小學生用文字、影像紀錄美麗圓夢旅程，留下生命的溫度。圖/國泰提供
國泰學童圓夢紀錄獎邀請小學生用文字、影像紀錄美麗圓夢旅程，留下生命的溫度。圖/國泰提供

國泰發起「圓夢計畫」，讓大人們看到孩子們對於所處環境的關心，更見到台灣更好的未來，國泰慈善基金會並於8月24日在喜來登飯店舉辦「國泰圓夢紀錄獎 」表揚典禮暨交流活動；獲獎小朋友有的藉此籌措畢旅經費，有的則因此讓社區再生。

國泰學童圓夢計畫已舉辦第七屆，本次多達24校入選，多元樣貌包括以體能、環境、社區、音樂、科學、傳統等主軸進行挑戰，總圓夢金更首度突破350萬元。今年首度推行圓夢紀錄獎，鼓勵圓夢計畫指導老師以文字和影像紀錄逐夢故事，共有七所小學入選，總獎金超過20萬元。

這次圓夢紀錄獎提交的作品類型多元，充滿力量，也從學校自身的發想開始向外擴散，有許多與在地社區共好的圓夢故事，尤其當社區發生災難時，孩子們化身小小公民，以行動關注社區。

以宜蘭南安國小防呆少年團為例，師生回憶2019年10月1日那天，上課時傳來令人震驚的聲音，「大橋斷了!大橋斷了!....太誇張了」！描繪著南方澳大橋斷了的景象。經過思考後他們認為有些事現在不做，以後就會錯過了，孩子們便以鏡頭將南方澳的美麗景物留存下來，更辦理「再見大橋」公益攝影展，把社區的力量挖掘出來，期待社區重生。

台中龍港國小動畫製作隊也是以在地社區為主題對象（台中麗水港），觀察採集家鄉的聲音，以孩子視角書寫家鄉人文特色，轉譯成動畫視覺意象呈現，作品很有創意與感情，展現社區生活多元面貌；指導老師賴怡伶老師，以感情豐富的文字記錄轉動麗水港古老記憶的逐夢行動，深受評委讚賞。

宜蘭孝威國小的資源活化隊則是因為要籌措畢旅經費，12名師生想方設法時剛好碰到舊校舍拆除他們挑戰利用廢材，製作木食器義賣來籌措畢旅經費 ，張芳嫺老師以文字真情敘述逐夢歷程，表達一路跌跌撞撞的過程，體現為團隊付出、一起成長的精神，也印證了「人必自助，而後人助」。

看過本次得獎的故事，國泰慈善基金會董事長錢復表示，當社區出現危機的時候 ，我們的下一代以行動積極改變，並創造更多影響力，而非漠不關心，讓人看見台灣未來的希望。台灣當前面臨貧富不均、少子化、氣候變遷等諸多挑戰，台灣的永續未來，需要大家一起以行動關心，讓台灣更美好。

國泰則深盼計畫發揮更大綜效，不但成為孩子們人生的養分，美好的事物、教育的理念更將持續流傳，帶動教育正能量。

國泰慈善基金會舉辦2020「國泰圓夢紀錄獎」表揚典禮暨交流活動，國泰慈善基金會董事長錢復（左）頒獎給獲獎學校。圖/國泰提供
國泰慈善基金會舉辦2020「國泰圓夢紀錄獎」表揚典禮暨交流活動，國泰慈善基金會董事長錢復（左）頒獎給獲獎學校。圖/國泰提供

國泰

延伸閱讀

台股暴跌散戶狂搶這檔ETF 爆出12萬多張天量

相關新聞

單月延長工時101小時 南山人壽遭罰120萬

新北勞工局今公布第4波共278家違規勞動法令業者名單，其中南山人壽因未經工會同意使勞工延長工時及使勞工超時工作，甚至有勞...

高齡者安養信託推不動 人頭客戶多是銀行員

金管會自2016年起，連五年舉辦「高齡者及身心障礙者安養信託評鑑」，今年剛好是第五年評鑑。政府非常重視，像行政院長蘇貞昌去年親自頒獎又致詞。然而攤開背後的數字看，就可發現安養信託雖推動了快五年，全台灣受益人人數至今才2萬多人，這個數字真的「不夠看」。

彰銀案勝訴 台新金籲財政部不要再上訴

台新金（2887）今（24）日舉行法說會，併購保德信人壽之後，金控版圖將更完備，總經理林維俊表示，人壽將成為台新第三具獲...

永豐銀大戶數位帳戶突破50萬 搶進前三

永豐銀行「大戶DAWHO」至今年第2季底正式晉身市場前三大數位帳戶，迄今戶數再突破50萬大關，正式踢走王道銀的44萬戶，...

銀行業領航者 元大銀行通過ISO 10002客訴管理系統驗證

為響應金管會推動金融服務業公平待客原則，元大銀行以實際行動展現實踐公平待客原則的決心，除由總經理擔任公平待客原則推動小組...

銀行不疼民眾不愛 都說信託好為何乏人問津？

金管會主委黃天牧日前公開談論信託業務時，曾提到，「信託是責任、也是商機」。然而在現行台灣「理財綁定信託」架構下，銀行業者眼中，只有能發大財的財富管理商機，很少有業者願意擔起推動信託、服務社會的責任。

獨家／密室挖角有錢人 香港信託業直搗台灣搶地盤！

港版國安法實施後，各方討論香港國際金融中心地位恐朝不保夕，連台灣財政部都宣稱，已看到香港資金匯回，甚至討論取代香港金融地位的可能性。然而香港金融業者老神在在，反而在此時直搗台灣，搶著做起台灣人的「信託生意」。

台新喊賣彰銀股 壽險被徵詢

彰銀大股東積極尋找買家承接台新金手中彰銀持股，但為避免再製造另一個大股東，據了解，將優先鎖定保險公司為買家，且單一持股不...

渣打7月發卡量 居外銀一哥

7月外銀信用卡發卡數大洗牌，單月發卡常勝軍花旗銀，寶座7月讓給渣打銀，花旗銀7月發卡1.2萬張，渣打銀發卡1.7萬張，最...

出不了國…航空卡好康白搭

每年出國十多趟的劉先生，去年一年當中，光是美國就跑了四趟，上個月收到發卡銀行通知航空聯名無限卡2萬元年費帳單，心想未來的...

航空卡大戰 拚轉型比優惠

疫情還沒消退，國人飛不出去，但是信用卡大戰，竟然打的是一場兵家無用武之地的航空卡之戰，中國信託切斷了滙豐銀行與中華航空長...

買外國債券 銀行手續費較貴

金管會最新金檢缺失出爐，同樣是買賣外國債券，直接透過券商，跟透過銀行再委託券商兩種管道，手續費卻差很大，金管會金檢發現認...

熱門新聞

台積壓三星 5奈米擴產

淘寶台灣被認定是陸資 網哀嚎：商品被迫下架 倒店潮要來了

台新金退出彰銀找買家 洽詢保險業

製造業無薪假惡化！家數攀升至820家、再破2萬人

鴻海攻陸5G基建 Q3看旺

注意！11種認知錯誤 以致沒申報房地合一稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。