國泰學童圓夢紀錄獎 小學生用文字、影像留下生命溫度

國泰發起「圓夢計畫」，讓大人們看到孩子們對於所處環境的關心，更見到台灣更好的未來，國泰慈善基金會並於8月24日在喜來登飯店舉辦「國泰圓夢紀錄獎 」表揚典禮暨交流活動；獲獎小朋友有的藉此籌措畢旅經費，有的則因此讓社區再生。

國泰學童圓夢計畫已舉辦第七屆，本次多達24校入選，多元樣貌包括以體能、環境、社區、音樂、科學、傳統等主軸進行挑戰，總圓夢金更首度突破350萬元。今年首度推行圓夢紀錄獎，鼓勵圓夢計畫指導老師以文字和影像紀錄逐夢故事，共有七所小學入選，總獎金超過20萬元。

這次圓夢紀錄獎提交的作品類型多元，充滿力量，也從學校自身的發想開始向外擴散，有許多與在地社區共好的圓夢故事，尤其當社區發生災難時，孩子們化身小小公民，以行動關注社區。

以宜蘭南安國小防呆少年團為例，師生回憶2019年10月1日那天，上課時傳來令人震驚的聲音，「大橋斷了!大橋斷了!....太誇張了」！描繪著南方澳大橋斷了的景象。經過思考後他們認為有些事現在不做，以後就會錯過了，孩子們便以鏡頭將南方澳的美麗景物留存下來，更辦理「再見大橋」公益攝影展，把社區的力量挖掘出來，期待社區重生。

台中龍港國小動畫製作隊也是以在地社區為主題對象（台中麗水港），觀察採集家鄉的聲音，以孩子視角書寫家鄉人文特色，轉譯成動畫視覺意象呈現，作品很有創意與感情，展現社區生活多元面貌；指導老師賴怡伶老師，以感情豐富的文字記錄轉動麗水港古老記憶的逐夢行動，深受評委讚賞。

宜蘭孝威國小的資源活化隊則是因為要籌措畢旅經費，12名師生想方設法時剛好碰到舊校舍拆除他們挑戰利用廢材，製作木食器義賣來籌措畢旅經費 ，張芳嫺老師以文字真情敘述逐夢歷程，表達一路跌跌撞撞的過程，體現為團隊付出、一起成長的精神，也印證了「人必自助，而後人助」。

看過本次得獎的故事，國泰慈善基金會董事長錢復表示，當社區出現危機的時候 ，我們的下一代以行動積極改變，並創造更多影響力，而非漠不關心，讓人看見台灣未來的希望。台灣當前面臨貧富不均、少子化、氣候變遷等諸多挑戰，台灣的永續未來，需要大家一起以行動關心，讓台灣更美好。