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彰銀案有望進入最終章？財政部官員：需共同努力解決

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
圖為彰化銀行。本報資料照片
圖為彰化銀行。本報資料照片

針對彰銀（2801）案，台新金控（2887）今（24）日向財政部喊話「希望能早日與財政部共同找出解決方案，以徹底息訟止爭。」對此，財政部官員表示，應以解決為導向，雙方都有善意很重要，需大家共同努力，坐下來協商，對問題點找到最大公約數。

台新金今日召開法人說明會，台新金總經理林維俊會中提及彰銀案，呼籲財政部不要再上訴，趕緊止訟。

消息人士表示，目前雙方已有善意接觸，但實際談判尚未敲定，但和解確實需要由雙方共同努力、想辦法解決，而不是一再的要某一方提出方案，這種方式是行不通的。

此次判決出爐後，可以看出，財政部與台新金雙方都已放下身段，態度不像過去這麼強硬。依照財政部目前的態度，勢必會再提上訴，以維護大眾利益。

市場人士指出，民事訴訟判決後，可以在20天的上訴期間內，先行提出上訴狀，在20天上訴期間屆滿後的20天內，補提上訴理由狀。也就是說，共有40天的時間，可以坐下來談和解。

官員認為，若台新金有意願，既然要談，善意很重要，若沒有善意，就很難往下一步走，必須以解決問題為導向，共同努力解決此事，財政部也可以在依循法令的前提下協助，「大家一起努力，並非誰先提甚麼。」

官員接著說，目前雙方都在營造一個氛圍，既然要談，就將問題談開，找找看有哪幾步可以走，若台新金想要談，財政部絕對不排斥，能夠全面解決問題，對大家都好，更能讓彰銀正常經營、衝業績，無須考慮股權的問題。

台新金控 財政部 彰銀案

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