台新金駁外界疑併人壽體質 強調財務體質健全

台新金控（2887）總經理林維俊今（24）日指出，台新金預備6個星期準備相關併購保德信人壽資料，再向金管會遞件申請，併購保德信人壽交易價金最低55億元，短期為了讓交易快速交割，將會先用借款以及帳上現金處理，之後將會與金管會討論適當的方式，以維持所有資本適足率以及雙重槓桿比率較為合適。

面對市場疑慮台新金控併購保德信人壽後的體質變化，林維俊表示，以資本適足率部分，收購後評估資本適足率微幅增加1％、目前台新金為118.9％；雙重槓桿比率117％沒有異動，權益總計由於交易將採用全現金支付，因此不會有變化。合併後的淨收益部分，將影響金控合併淨收益2％以內。

目前保德信人壽保戶人數22萬戶，資本適足率為302％，有效保單數量46萬。

林維俊表示，即便併購後，台新金控100％會符合雙重槓桿比，因為當初簽約是要完成金控版圖，也談到會積極考慮小部分彰銀持股做為購買保德信人壽資金，只要將A資產敢為B資產，且要符合法令規定才會申請。

目前評估還要再花6個星期時間，將申請所需資料文件整理齊全，再送進金管會，與金管會溝通。

併購後的經營策略調整，林維俊指出，保德信人壽連續多年獲利貢獻正數，台新金進駐後，首年會有獲利壓力，考慮兩年平衡點，但也會與目前保德信人壽現有經營團隊討論出適當意計畫。

最後，林維俊強調，台新金控財務體質健全，投資部位有很大一塊是彰化銀行，因此財務數字較為偏離同業，但這要回到彰銀如何處理，因此他再度重申，只要財政部願意和解並且提出合理解決方案，就會積極與財政部商議。