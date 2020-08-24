台新金談彰銀案 向財政部喊話：若政策改變 願積極協商

金管會自2016年起，連五年舉辦「高齡者及身心障礙者安養信託評鑑」，今年剛好是第五年評鑑。政府非常重視，像行政院長蘇貞昌去年親自頒獎又致詞。然而攤開背後的數字看，就可發現安養信託雖推動了快五年，全台灣受益人人數至今才2萬多人，這個數字真的「不夠看」。

2020-08-24 17:20