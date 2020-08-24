台新金談彰銀案 向財政部喊話：若政策改變 願積極協商
台新金總經理林維俊今（24）日在法說會上針對彰銀案判決，說2005年台新金是配合政府政策參加國際公開標餐與彰化銀行，如果政府政策有改變，希望台新金退出，只要政府願意和解提出合理方案都會積極協商，彰銀可以順利透過協商商議來解決，台新金控財務指標應該是所有金控最強健，台新金控財務比率符合法令要求。
林維俊並表示，說這是法院第四次還給台新金控公道，與當初財政部官員解讀錯誤有關，呼籲可以了解當初制定者原意，包括監察院監察報告都寫得非常清楚，前財政部部長林全、前吳榮義副院長的公文都可以了解。
林維俊今日並在法說會上呼籲財政部，只要財政部願意和解並且提出合理方式，都會積極協商，希望彰銀爭議可以順利透過協商商議來解決，台新金會積極與財政部商議。
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