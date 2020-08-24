LINE Pay攜全台逾600家飯店、影城等 推點數回饋優惠

LINE Pay發布新聞稿指出，響應政府安心出遊之際，持續積極拓展多元支付場域，致力讓用戶在吃、喝、玩、樂等生活層面體驗行動支付帶來的便利，同時放大荷包享優惠。LINE Pay與一卡通公司攜手全台超過600間的飯店、民宿、影城，即日起至9月30日止，於指定旅宿或影城消費並以LINE Pay Money 付款，最高可享LINE POINTS點數500點回饋。

今年國旅正夯，LINE Pay與一卡通公司攜手全台超過600旅宿業者推出旅遊回饋，滿足民眾出遊又想省荷包的願望，活動遍及全台飯店、民宿、SPA、溫泉會館等。即日起至9月30日止至指定旅宿店家消費，透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 10% 點數回饋 ，每筆回饋上限為LINE POINTS點數500點，每帳戶最高可享3次回饋！合作店家包括寒舍集團、雲朗觀光集團、台北美福大飯店、國賓大飯店、墾丁夏都沙灘酒店等知名飯店。

此外，為振興經濟，政府也積極推出各式補助券讓民眾輕鬆消費拚經濟，其中不少抽中藝FUN券的民眾選擇到影城看電影。LINE Pay Money回饋用戶，不論有沒有抽中藝FUN券，即日起至9月30日止，於指定影城現場購票或指定購票網消費結帳時，透過LINE Pay並選用LINE Pay Money付款，筆筆消費享LINE POINTS點數30點回饋，每帳戶最高可享3次回饋。活動店家包括秀泰影城、美麗新影城、喜樂時代影城等。

LINE Pay與一卡通公司從用戶需求出發，目前全台已有超過20萬個通路點加入LINE Pay Money支付行列，消費據點涵蓋各個生活層面，未來也將持續擴大使用場景，積極提供用戶便利的支付生活體驗，讓用戶吃喝玩樂都「有LINE Pay你」。詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。