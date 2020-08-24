台新金上半年稅後賺71億 併購人壽案盡快向金管會遞件

台灣雖已進入後疫情時代，因嚴謹防疫考量，台新金控（2887）2020年第2季法人說明會今(24)日持續以網路會議方式線上舉行，依例由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真，以及個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。

對於併購保德信人壽的相關進展方面，林維俊強調台新金控非常歡迎保德信人壽的加入，將完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎。原保戶不但權益及保障不變，在未來亦能享有整合銀行、證券與保險三大業務資源的多元化金融商品及優質服務，目前已加緊進行各項申請準備工作，將會盡快向金管會遞件申請。

此外，對於彰銀案更一審判決，林維俊則再度表達感謝法院還台新公道，更希望能早日與財政部共同找出解決方案，以徹底息訟止爭，為彰銀、財政部及台新共創三贏。

會中公布今年上半年營運成果，林維俊表示上半年雖有疫情干擾，造成國際金融市場動盪，致投資收益減少，但在淨利息收入及淨手續費收入穩定成長下，累計稅後淨利為71億元，年減13.4%，每股盈餘為0.57元，股東權益報酬率9.10%，每股淨值則為12.87元。展望下半年，台灣地區在政府力推紓困振興及百業逐漸復甦下，企業放款及中小企業放款業務將有成長空間。

林維俊指出，台新金控上半年淨利息收入年成長達12.4%，表現不俗，而在財富管理手續費收入較去年同期成長5.8%的助力下，淨手續費收入維持成長。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達10.9%，總存款餘額亦有9.9%成長，外幣放款在海外分行強勁需求帶動下成長22.2%。

在信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長達400萬張及特店家數更突破15萬家，穩居市場之冠。在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市佔率持續創新高，整體淨手續費收入年成長達68.3%。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季之資本適足率分別為117.9%及14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.18%及742.6%，授信資產品質維持良好且較上個季度提升。

核心子公司台新銀行在海外佈局方面亦持續傳出好消息，馬來西亞納閔分行於前(7)月2日獲得納閩金融主管機關(LFSA) 頒發原則許可，可望於明年初正式開業；上海辦事處於本(8)月18日順利開業，開始為銀行業務進軍大陸市場鋪路；同日，泰國曼谷辦事處的申設部分亦再傳出好消息，獲泰國央行核准設立，海外佈局再下一城。