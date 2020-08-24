彰銀案勝訴 台新金籲財政部不要再上訴

台新金（2887）今（24）日舉行法說會，併購保德信人壽之後，金控版圖將更完備，總經理林維俊表示，人壽將成為台新第三具獲利引擎，針對彰銀案，則呼籲財政部不要再上訴，趕緊止訟。

對於併購保德信人壽的相關進展，林維俊強調台新金控非常歡迎保德信人壽的加入，將完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎。原保戶不但權益及保障不變 ，在未來亦能享有整合銀行、證券與保險三大業務資源的多元化金融商品及優質服務，目前已加緊進行各項申請準備工作，將會盡快向金管會遞件申請。

對於彰銀案更一審判決，林維俊則再度表達感謝法院還台新公道，也認為政部應該要支持台新金控取得彰銀四席普通股的契約關係存在，呼籲財政部趕快提出和解方案，不要再上訴，趕快止訴；希望能早日與財政部共同找出解決方案，以徹底息訟止爭，為彰銀、財政部及台新共創三贏。

台新銀行在海外布局方面，馬來西亞納閔分行於7月2日獲得納閩金融主管機關（ LFSA） 頒發原則許可，可望於明年初正式開業；上海辦事處於8月18日順利開業，開始為銀行業務進軍大陸市場鋪路；同日，泰國曼谷辦事處的申設部分亦再傳出好消息，獲泰國央行核准設立，海外布局再下一城。