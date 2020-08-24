快訊

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐銀大戶數位帳戶突破50萬 搶進前三

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐銀行「大戶DAWHO」至今年第2季底正式晉身市場前三大數位帳戶，迄今戶數再突破50萬大關。圖／聯合報系資料照
永豐銀行「大戶DAWHO」至今年第2季底正式晉身市場前三大數位帳戶，迄今戶數再突破50萬大關。圖／聯合報系資料照

永豐銀行「大戶DAWHO」至今年第2季底正式晉身市場前三大數位帳戶，迄今戶數再突破50萬大關，正式踢走王道銀的44萬戶，僅次於國泰世華銀的68萬戶、台新銀的211萬戶。

根據金管會數據顯示，今年首季數位帳戶數，台新銀以198萬戶居首，國泰世華銀58.4萬戶居次，老三是王道銀的43.5萬戶，永豐銀是37.1萬，與王道銀僅差6.4萬戶。

總計來說，今年第2季數位銀行王道銀行成長力道消火，一季僅成長不到1萬戶，同時間，永豐銀成長了13萬戶、台新銀成長12萬戶、國泰世華銀成長了10萬戶。

對此表現，永豐銀行表示，「大戶DAWHO」數位帳戶自去（2019）年6月上市以來，以新科技持續優化使用者體驗，轉換傳統銀行的思維模式，由產品導向變為專注於客戶體驗的升級與完善，結合專屬App並運用數位化客群經營模式。

永豐銀大戶數位帳戶吸引平均年齡33歲的客戶加入，其中，全新戶占比近8成。為協助年輕世代加速財富累積、聰明理財，永豐「大戶DAWHO」推出新台幣50萬以內、活存利率1.1%，最高8%刷卡現金回饋及每月16次跨行轉帳免手續費等多項優惠全面延長至2020年底。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」以直覺的使用體驗為核心精神，搭配隨時觀測網路口碑，一旦發現客戶建議即快速改進，為的就是要給大戶客戶最好的體驗；創新存款理財、信用卡消費回饋、換匯、房貸、信貸及證券投資等一站式服務，獲得年輕世代青睞，其中，申辦「大戶信用卡」的比例占總戶數7成，證券「大戶投」開戶數則突破3萬，顯示客戶更加依賴數位工具的便利性，宅在家就能匯款、轉帳、貸款、投資存股或網路購物，包括數位影音、學習、旅遊等各類平台，多元應用一次到位。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」上市滿一周年，持續推出優惠活動回饋廣大客群，即日起至9月底前，開立「大戶DAWHO」數位帳戶客戶並申辦美元或人民幣定存，單筆起存金額滿美元或人民幣100元，即享6個月美元年息0.6%、人民幣1.5%優惠利率，為年輕亨利族持續加速財富累積，創造更好的自己。詳細內容可連結永豐銀行官方網站、「大戶DAWHO」、「豐存股」或「美人雙幣定存」活動網站查詢。

永豐銀行 數位帳戶

延伸閱讀

存戶搶優利 留意3大門檻

相關新聞

彰銀案勝訴 台新金籲財政部不要再上訴

台新金（2887）今（24）日舉行法說會，併購保德信人壽之後，金控版圖將更完備，總經理林維俊表示，人壽將成為台新第三具獲...

永豐銀大戶數位帳戶突破50萬 搶進前三

永豐銀行「大戶DAWHO」至今年第2季底正式晉身市場前三大數位帳戶，迄今戶數再突破50萬大關，正式踢走王道銀的44萬戶，...

銀行業領航者 元大銀行通過ISO 10002客訴管理系統驗證

為響應金管會推動金融服務業公平待客原則，元大銀行以實際行動展現實踐公平待客原則的決心，除由總經理擔任公平待客原則推動小組...

銀行不疼民眾不愛 都說信託好為何乏人問津？

金管會主委黃天牧日前公開談論信託業務時，曾提到，「信託是責任、也是商機」。然而在現行台灣「理財綁定信託」架構下，銀行業者眼中，只有能發大財的財富管理商機，很少有業者願意擔起推動信託、服務社會的責任。

獨家／密室挖角有錢人 香港信託業直搗台灣搶地盤！

港版國安法實施後，各方討論香港國際金融中心地位恐朝不保夕，連台灣財政部都宣稱，已看到香港資金匯回，甚至討論取代香港金融地位的可能性。然而香港金融業者老神在在，反而在此時直搗台灣，搶著做起台灣人的「信託生意」。

台新喊賣彰銀股 壽險被徵詢

彰銀大股東積極尋找買家承接台新金手中彰銀持股，但為避免再製造另一個大股東，據了解，將優先鎖定保險公司為買家，且單一持股不...

渣打7月發卡量 居外銀一哥

7月外銀信用卡發卡數大洗牌，單月發卡常勝軍花旗銀，寶座7月讓給渣打銀，花旗銀7月發卡1.2萬張，渣打銀發卡1.7萬張，最...

出不了國…航空卡好康白搭

每年出國十多趟的劉先生，去年一年當中，光是美國就跑了四趟，上個月收到發卡銀行通知航空聯名無限卡2萬元年費帳單，心想未來的...

航空卡大戰 拚轉型比優惠

疫情還沒消退，國人飛不出去，但是信用卡大戰，竟然打的是一場兵家無用武之地的航空卡之戰，中國信託切斷了滙豐銀行與中華航空長...

買外國債券 銀行手續費較貴

金管會最新金檢缺失出爐，同樣是買賣外國債券，直接透過券商，跟透過銀行再委託券商兩種管道，手續費卻差很大，金管會金檢發現認...

國銀海外拓點 腳步不停歇

此次疫情的衝擊史無前例，尤其台灣以外的國家，情勢仍然險峻；銀行承做海外授信案也趨嚴，外界關心，海外市場布局是否會停歇？多...

疫情效應 公股行庫逾放比增

疫情爆發以來，國銀授信踩雷頻傳，公股銀行自年初開始，獲利表現不如預期外，體質也逐漸惡化，除台銀、土銀，其餘六家公股銀行的...

熱門新聞

台積壓三星 5奈米擴產

台新金退出彰銀找買家 洽詢保險業

製造業無薪假惡化！家數攀升至820家、再破2萬人

鴻海攻陸5G基建 Q3看旺

傳有陸資疑慮 淘寶台灣：尊重主管機關決議

馬步蹲7年 老牌化工廠長興變身防疫國家隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。