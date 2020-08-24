新台幣午盤升值1.39角 暫收29.373元
新台幣今（24）日午盤以29.373元對1美元，升值1.39角暫收，成交金額為4.12億美元。
新台幣早盤以29.54元兌1美元，貶2.8分開出，開低後隨即反轉向上，並持續在高檔盤整，午盤收盤之前，一度觸及29.365元價位，大漲1.47角。
匯銀人士指出，上周公布台灣7月外銷訂單大幅成長，顯示疫情解封後主要國家經濟需求大幅回升，將有力拉動出口，支撐台灣經濟成長，新台幣亦不容易大幅回貶，就盤勢來看，出口商於29.400元附近賣壓持續，且時序即將進入月底，預計出口商或有提高追價意願可能性，然而近期受華為議題以及台灣地緣政治因素影響，外資匯入有限，逢低可見美元買盤，預計新台幣升值動能仍然有限，近期將維持整理格局為主。
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