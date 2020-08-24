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2020台灣永續投資趨勢研討會 25日登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為呼應國內外推動永續投資及探討台灣永續指數的應用發展，台灣證券交易所全資子公司台灣指數公司與富時羅素（FTSE Russell）將於明（25）日上午9點於台北101大樓證交所9樓會議大廳共同舉辦「2020台灣永續投資趨勢研討會」。

這次活動特別邀請入選成分股公司參與及獲贈入選成分股證書，以鼓勵其實踐ESG永續發展工作的績效表現。這次研討會亦安排兩場專題演講及兩場主題座談，專題演講主題涵蓋全球最新永續投資發展趨勢、社會責任指數化投資領域的發展，主題座談分別由企業代表分享ESG資訊揭露與企業永續發展策略如何因應未來重大風險，及由投信公司與期交所代表分享ESG對投資理財、資產管理與金融商品發展的影響等，有興趣之投資大眾亦可透過證交所網站同步收看實況，以期各界能持續關注永續責任投資發展。

台灣指數公司表示，這次研討會預計邀請勞動基金運用局副局長蔡衷淳、中華開發金控資深副總暨發言人張立荃、台達電子永續長周志宏、華碩電腦永續長吳澤欣、元大投信董事長劉宗聖、期交所協理楊朝舜、永豐投信代總經理陳人壽、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠及企業永續發展協會祕書長莫冬立貴賓出席。

透過此研討會，讓投資機構與被投資公司相互溝通交流，探討企業如何提升ESG績效，及「台灣永續指數」應用如何體現責任投資的價值，即使是被動式投資，也能積極地推動永續責任發展。

台灣指數公司表示，由於全球近期頻繁地受到氣候變遷、新冠疫情等重大事件衝擊，國內外更加關注永續責任投資議題；「台灣永續指數」以富時羅素的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG的投入與績效，再透過財務指標篩選成分股，組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製指數，目前有66家成分股公司。

自發布以來陸續獲機構法人採用進行多項資產管理應用，截至2020年7月底止，連結該指數的資產規模超過400億元，為目前國內應用面向最為廣泛之ESG指數，便利國內外投資人運用連結「台灣永續指數」之ETF、基金、期貨等金融商品，進行永續主題投資、交易、風險管理及避險操作等，簡化各界參與永續投資的方法。

期交所 證交所

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