集保結算所攜手馬來西亞集保 研討e存摺

集保結算所長期致力於FinTech應用、關注國際FinTech動態，對投資人的服務亦與時俱進，2017年3月推出集保e存摺使用戶數於今(2020)年2月達到100萬戶的里程碑。

為持續精進創新，並讓世界看到臺灣的軟實力，集保結算所於今年8月19日與馬來西亞集保公司(Bursa Malaysia DepositorySdn. Bhd.)攜手合作，舉辦e存摺線上研討會，共同探討數位潮流下的證券存摺服務趨勢、跨產業相關生態系建構，及未來潛在契機。

集保結算所與馬來西亞集保公司，分別為東北亞及東南亞證券e存摺之領頭羊，這次交流對雙方資本市場的投資人服務發展有相當的助益。

集保結算所基金暨國際部協理陳光輝表示：「集保e存摺從初期一機多摺(整合多個證券戶)進化為一機多金(整合股票、債券、基金、黃金等多元資產），並且跳出存摺框架，結合視覺化市場資訊及客製化股務推播服務，成功經驗一直是亞太地區集保組織（Asia-Pacific CSDs Group,ACG）會員交流的熱門議題。

在這次的交流中，各國集保機構莫不致力於金融科技之發展，為了持續提供投資人低成本、高效率的服務不斷精進努力，並積極透過跨國實務交流及經驗分享，以隨時掌握國際趨勢及潮流，及未來更多發展的可能。」

集保e存摺於2017年推出，秉持以顧客為中心的態度，透過投資人角度思考及數據分析，持續精進集保e存摺的功能與服務，投資人除了可查詢資產資訊，同時也可直接連結至股東電子投票服務。馬來西亞集保公司於去)年亦推出e存摺「Bursa Anywhere」，並於今年新增免臨櫃股票匯撥及股息設定之功能。在全球疫情避免實體接觸下，集保e存摺及Bursa Anywhere更是協助投資人防疫及維護權益的好幫手。