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居家險動產不動產保額共用 實損實賠更具彈性

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
保險業推出居家綜合保險，動產、不動產保險額度內，損失有多少理賠就有多少。圖／Spotaipei提供
保險業推出居家綜合保險，動產、不動產保險額度內，損失有多少理賠就有多少。圖／Spotaipei提供

火災、地震堪稱住宅兩大隱形殺手，若住宅因地震或火災受損，或意外事故波及第三人，都恐重創家庭經濟，考慮住宅保險時，除了火災、地震、對第三人的責任等風險皆列入考量外，要注意通常動產、不動產保險金額採分開計算，以地震險來說通常是房屋全倒或半倒的全損災害才會理賠，現在有保險公司推出動產、不動產保險金額彈性共用，實損實賠的保障，求償時更具彈性空間。

新安東京海上產險推出「好心安居家綜合保險」，提供更全面的居家住宅防護，保障範圍除了涵蓋一般住宅火災與地震基本保險中的財物損害、第三人責任、玻璃損壞、住宅地震基本保險、及今年新制加入住宅颱風及洪水災害補償保險之外，另加上輕損地震造成的不動產、動產受損也有賠，最主要特色在於動產、不動產保額共用，理賠不扣折舊、實損實賠，另外第三人責任保險的高額保障，可大幅減輕意外事故遭第三人求償時的經濟壓力。

對不少家庭來說房屋是重要資產，對於重要資產的防護，事先的損害防阻及事後的填補修復缺一不可，既然砸了一生心血買房，相關保障當然省不得，新安東京海上產險發言人呂文泉表示，民眾向銀行辦理房貸時，多半會配合投保住宅火災及地震基本保險，但一般型住宅火險保障相當有限，動產、不動產保險金額採分開計算，尤其屋內動產最高保障80萬元，且理賠時還要被扣折舊，等於民眾領到的保險金會更低，另外地震基本保險只有當房屋因地震達到全倒或半倒的「全損 」嚴重損害，才會理賠最高150萬元，明顯無法為住家提供適切的保障。

呂文泉說，新安東京海上產險「好心安居家綜合保險」提供動產、不動產保險金額彈性共用且實損實賠的保障，如最常因火災、閃電雷擊、爆炸、意外事故所致之煙燻導致受損的裝潢、家電、家具等動產，在保險額度內，損失有多少理賠就有多少。

另外，由於不是每次地震都會造成住宅「全損」的重大損害，當住宅及屋內動產因地震輕微受損，也能以輕損地震附加條款獲得保障；針對住家發生意外事故可能造成第三人身體受傷或財物受損，如家裡失火濃煙燻導致鄰居嗆昏，或火災意外延燒到鄰居房屋，「好心安居家綜合保險」提供第三人責任保險每一事故保額最高1,000萬元，保險期間內最高4,000萬元的高額保障，可讓民眾將可能的求償風險通通轉嫁給保險公司。

為避免意外事故發生悔不當初，事前的損害防阻，如住宅加裝火警警報器或滅火器、隨時記得關閉瓦斯等不可少，另事後的損害填補，如保險規劃也應超前佈署，新安東京海上產險建議民眾考慮住宅保險時，應將可能面臨的火災、地震、對第三人的責任等風險皆列入考量，以提高居家安全保障。

保險金 地震險 火災

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