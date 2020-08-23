「挑戰老大哥」00878人氣和0050差距剩2萬人！

上周台股驚天一「震」，國泰永續高股息（00878）爆出12.8萬張巨量，搶買的投資人之多，多到把這檔ETF買到成原型ETF交易量第一。集保結算所統計，上周所有ETF受益人增減也以國泰永續高股息暴增1.49萬人最多，總數13.3萬人，已直逼「老大哥」元大台灣50的15.4萬人。

上周台股暴跌暴漲，不少人著眼難得的買點先買一波，20日除了避險型的元大台灣50反1、富邦VIX爆巨量，再來就是國泰永續高股息成交達12.8萬張，高居所有原型ETF第一。

元大高股息、元大台灣50等ETF雖然也爆量，但都沒國泰永續高股息的買盤誇張。集保結算所統計到21日止，國泰永續高股息也拿下全周受益人增數第一，激增近1.5萬名投資人，等於總受益人再多出一成之多；這個數字比第二名元大高股息、增加4,595人，也多出兩倍有餘。

元大台灣50增2,789人排第三，富邦VIX 1,879人第四，富邦台50 1,441人第五。另外還有富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、元大S&P黃金、元大S&P黃金正2、元大台灣50正2也上榜前十，而爆天量的元大台灣50反1逆勢減少586人。

因為國泰永續高股息人氣暴增，總人數也升抵13.3萬新高，與元大台灣50差距僅剩2萬人，至於最高還是元大高股息27萬人。

不過規模上，國泰永續高股息雖持續增長到186億新高，但元大台灣50、元大高股息招牌更老，也有較多法人關注，兩檔分別有1,061億元和576億元，約檔每名投資人注資68萬及21萬元，國泰永續高股息則為13萬元。