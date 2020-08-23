快訊

傅崐萁監獄跌倒腳掌骨折 戒護就醫傷勢恢復4成

「挑戰老大哥」00878人氣和0050差距剩2萬人！

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
資料來源：集保結算所、CMoney
資料來源：集保結算所、CMoney

上周台股驚天一「震」，國泰永續高股息（00878）爆出12.8萬張巨量，搶買的投資人之多，多到把這檔ETF買到成原型ETF交易量第一。集保結算所統計，上周所有ETF受益人增減也以國泰永續高股息暴增1.49萬人最多，總數13.3萬人，已直逼「老大哥」元大台灣50的15.4萬人。

上周台股暴跌暴漲，不少人著眼難得的買點先買一波，20日除了避險型的元大台灣50反1、富邦VIX爆巨量，再來就是國泰永續高股息成交達12.8萬張，高居所有原型ETF第一。

元大高股息、元大台灣50等ETF雖然也爆量，但都沒國泰永續高股息的買盤誇張。集保結算所統計到21日止，國泰永續高股息也拿下全周受益人增數第一，激增近1.5萬名投資人，等於總受益人再多出一成之多；這個數字比第二名元大高股息、增加4,595人，也多出兩倍有餘。

元大台灣50增2,789人排第三，富邦VIX 1,879人第四，富邦台50 1,441人第五。另外還有富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、元大S&P黃金、元大S&P黃金正2、元大台灣50正2也上榜前十，而爆天量的元大台灣50反1逆勢減少586人。

因為國泰永續高股息人氣暴增，總人數也升抵13.3萬新高，與元大台灣50差距僅剩2萬人，至於最高還是元大高股息27萬人。

不過規模上，國泰永續高股息雖持續增長到186億新高，但元大台灣50、元大高股息招牌更老，也有較多法人關注，兩檔分別有1,061億元和576億元，約檔每名投資人注資68萬及21萬元，國泰永續高股息則為13萬元。

法人分析，今年台股出現罕見的重挫和反彈，投資人愈來愈常把「大跌就買」視為操作策略，特別是配息ETF愈跌殖利率愈高，造就上周又一波買盤搶進。值得注意國泰永續高股息還沒配息，上市來也沒特別飆漲，卻有驚人的買氣，投資人押寶高配息的夢想已經有點瘋狂；只能說市場錢真的太多。

資料來源：集保結算所、CMoney
資料來源：集保結算所、CMoney

高股息 元大 國泰

延伸閱讀

NBA國泰3x全台總決賽 懷特、塞克斯頓越洋連線

當沖人氣股 三類超熱門

挑選高配息ETF 盯五密碼

籃球／國泰NBA 3x全國賽燃戰火

相關新聞

台股驚驚漲 這幾檔ETF股利年年增

台股公司大方配息，大盤驚驚漲之際，殖利率仍達3%〜4%，相關連動的台股ETF不但受惠有領先配息率，部分產品還因為配息同步...

台股當沖飆高 搶短小心被反咬

近期台股高檔震盪，當沖戶數居高不下，本月以來當沖占比皆超過三成，甚至一度高達三成七，衝上近二年來新高；尤其上周盤中一度爆...

多空順勢操作…當沖挑個股 首重成交量

台股盤勢震盪，投資人嘗試透過當沖獲利，法人指出，當沖宜挑選具成交量的標的，並可隨消息面多空順勢操作，當市場行情走勢不確定...

挑選高配息ETF 盯五密碼

台股高檔爆量震盪，投資人搶買高配息ETF：台股配息型ETF受益人首度衝破76萬人，合計ETF總投資人飆到148萬人，雙雙...

當沖人氣股 三類超熱門

集中市場當沖熱，當沖戶數居高不下，本月以來的當沖占比皆超過30%，恆大、南電等交投熱絡，為上市當沖人氣股，法人認為在盤面...

集團股作帳行情 有影

盤面資金易位，類股行情隨之輪動，其中，裕隆、華新等集團龍頭股近期各挾利基，具補漲空間，吸引市場資金搶進，季底作帳行情有望...

風電設備本土化 帶旺類股

政府積極推動綠電，其中眾所矚目的離岸風力發電，由於相關設備本土化效應，帶來龐大商機，形成產業聚落效應，激勵近期風電族群表...

「挑戰老大哥」00878人氣和0050差距剩2萬人！

上周台股驚天一「震」，國泰永續高股息（00878）爆出12.8萬張巨量，搶買的投資人之多，多到把這檔ETF買到成原型ET...

買基金加收績效費？ 盤點吃掉你獲利的「隱藏費用」

近期投信投顧公會通過擬開放境內基金賺錢時，可向客戶多收取一筆績效費，儘管仍須金管會證期局同意，但消息傳出後，也喚醒民眾想了解手上的基金到底已經被收了哪些費用，還有哪些外加、內含的成本。

飆股的故事／宣德擁四大利基 外資唱旺

宣德上周五（21日）股價下跌3.5元，收115.5元，成交量1.4萬多張，跌破5日與10日線，不過仍站上20日線。觀察近...

股海自由行／股市變數多 謹記分批布局

人類歷史上罕見的病毒，帶來危害全球的疫情，國際貨幣基金（IMF）6月出爐的報告認為世界面臨「前所未有的危機，不確定的復甦...

穩懋、信昌電 25日發表業績

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋、陶瓷粉末廠商信昌電、消費性產品連接器廠商良維，將參加25日由櫃買中心舉辦的業績發表會，市場除了關...

熱門新聞

賺股息又贏大盤！高勝率高股息ETF 大公開

當沖人氣股 三類超熱門

風電設備本土化 帶旺類股

飆股的故事／宣德擁四大利基 外資唱旺

集團股作帳行情 有影

台股驚驚漲 這幾檔ETF股利年年增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。