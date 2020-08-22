巴威颱風影響台灣 金管會要保險業加強保戶服務

為因應巴威颱風可能造成損失，金管會已責成壽險公會與產險公會轉知各會員公司主動瞭解，如有災情，並應積極協助民眾辦理理賠相關事宜。

金管會提醒民眾，除應做好防颱準備、注意自身安全外，宜審視投保狀況並檢視因颱風所致之災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；以財產保險為例，民眾投保之保單如有包含因颱風或洪水所致之損失者（如住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等），可依契約約定向保險公司請求賠付。

另金管會表示，為協助民眾移轉颱風及洪水所致損失，自1月1日起，已擴大住宅火災保險保障，新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」之保障，提醒民眾如有相關損失，可洽所投保保險公司，以維自身權益。