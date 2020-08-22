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產學合作計畫／遠雄人壽贊助世新大學女籃 跨界培育校園菁英

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
遠雄人壽總經理趙學欣(左)與世新大學校長吳永乾(右) 共同開展「青年培力產學合作」。/遠雄人壽提供
遠雄人壽總經理趙學欣(左)與世新大學校長吳永乾(右) 共同開展「青年培力產學合作」。/遠雄人壽提供

遠雄人壽繼開創「金險獎」校園創意平台，再與世新大學合作，共同培育校園人才菁英，(21)日與世新大學簽訂「青年培力產學合作計畫」，首年贊助世新女子籃球校隊獎助學金，接續投入學生職涯開展，協助累積就業實力，展現遠雄人壽擴大青年培力的長期承諾。

世新女籃堪稱校園籃壇最亮眼的潛力新星，近3年一再刷新紀錄，取得UBA大專籃球聯賽女子組季軍、亞軍至今年成功封后的優異成績。在雙方合作簽約儀式中，遠雄人壽總經理趙學欣表示：「遠雄人壽與世新大學有著為青年人生加值的共同目標，從鼓勵女籃隊員精進體育技能與學業表現為開端，支持體育文化發展分享企業資源予世新大學學子，使其專注課業和訓練之餘，也能厚植職涯實力，提升人生視野。」世新大學董事長周成虎也感謝遠雄人壽認同世新大學辦學理念，世新大學校長吳永乾表示：「這份肯定不僅鼓勵女籃隊員再創佳績，也期待世新學子因此受惠，在各領域更發光發熱！」

遠雄人壽近年力求品牌年輕化，傳達「做自己的英雄」品牌精神，鼓舞青年懷抱信念放膽築夢；甫於上線的全新形象廣告，再次訴求「沒在怕的自信」，進一步推動世代人群和遠雄人壽一起堅定目標、用自信實現夢想，這份不畏困難堅持作對的事，積極向大眾傳遞保險價值的企業使命，與世新女籃隊員在球場上全力奮戰、不斷突破極限的精神，不謀而合，這也是促成雙方攜手開展長期產學合作計畫，共同致力青年人才培力的關鍵。

遠雄人壽攜手開展與世新大學的產學合作別具指標意義，標誌企業關懷已從社會公益、藝術文化擴展到運動體育，未來將發揮企業量能，投入學生運動員扶植，並結合世新大學優秀師資團隊，共同為青年開展校園接力職涯的培育平台。

遠雄人壽攜手合作世新大學， 扶植學生運動員，跨界培育校園人才菁英。/遠雄人壽提供
遠雄人壽攜手合作世新大學， 扶植學生運動員，跨界培育校園人才菁英。/遠雄人壽提供

世新大學 遠雄人壽 職涯

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