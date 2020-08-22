國泰世華螞蟻在陸合攻消金

國泰金控昨（21）日公告，旗下子公司國泰世華銀將出資8億人民幣（折合新台幣約34.1億元），將與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股10％，這是國泰金與大陸螞蟻集團第二度共同經營金融機構。

國泰金100%持股的大陸國泰產險，2015年辦理12億元人民幣現金增資，全由螞蟻金服認購，螞蟻51％持股大陸國泰產險，希望因此擴大互聯網保險等商機。

這次則與螞蟻集團再共組消金公司，螞蟻依舊占大多數持股，國泰世華銀占10％。

在疫情之下，螞蟻今年仍攜手上海國泰產險6月推出大陸首個可由農民工直接報案、申請理賠的民工工資支付保證保險「安薪寶」，而螞蟻金服傳出今年將在上海、香港雙重IPO上市，國泰金是否參與其IPO，以及未來與螞蟻金融集團是否加深其他領域合作，備受關注。

目前國銀已有中信銀、凱基銀、王道銀等都與大陸企業合資成立消金公司，不過重慶螞蟻消金公司資本額80億人民幣，預期規模不小。

螞蟻科技即早期從大陸阿里巴巴集團劃分出來，主要從事多種消費金融或支付業務，如支付寶、芝麻信用、餘額寶、網商銀行、螞蟻小貸等，訴求依不同場景有不同商品線，但主要競爭力即是網路金融技術及市占極強。

國泰金西進從2004年12月29日開始，當時國泰人壽與中國東方航空集團公司分別持有50％股權，成立國泰人壽保險有限責任公司（大陸），總部設於上海浦東金茂大廈32層，最初註冊資本額30億元人民幣。2014年，東方航空由上海陸家嘴金融發展有限公司接手。

產險部分，2006年獲得投審會放行，2007年獲得中國保險監督管理委員會保監國際核准籌設，2008年正式開業。

國泰世華銀的上海分行則在2010年12月才首度開業，2018年9月正式改制為子行開業，如今又與螞蟻集團切入消費金融公司。